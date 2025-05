L’allenatore è Alessandro Del Piero: blitz nella notte | Annuncio ufficiale sui social

Sui social network la notizia si è divulgata in un nano secondo: Alessandro Del Piero è il nuovo allenatore

Quando si senjte nominare Alessandro Del Piero, brillano gli occhi a chiunque. Parliamo di una vera e propria icona del calcio italiano, che nonostante abbia vestito praticamente per tutta la sua carriera la maglia della Juventus è amato da tutte le tifoserie.

E’ quella persona, prima che un calciatore, che si stima a prescindere da quale squadra giochi. Basta questo per far capire chi è e cosa ha rappresentato nel corso della sua carriera nel mondo del calcio, che sta avendo un clamoroso risvolto.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo oltre un decennio fa ed essersi dedicato all’imprenditoria, ha deciso di ritornare. Questa volta in quello che è il ruolo più vicino al terreno di gioco, l’allenatore, così da provare ancora l’adrenalina di un tempo.

L’ex capitano bianconero e Campione del Mondo ha ufficialmente conseguito la licenza UEFA Pro. Il massimo grado ottenibile per i mister è stato guadagnato dopo aver sostenuto l’esame con discussione della tesi nella sede di Coverciano.

Nuovo capitolo

L’annuncio è stato reso ufficiale proprio da Del Piero nelle scorse ore. Seguitissimo sui suoi social network, ha postato una foto riguardante lui ed il suo elaborato in cui scrive con ironia nella didascalia: “Da oggi potete anche chiamarmi Mister”.

Ha poi continuato dicendo: “Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo. E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore”.

Nuova era

Mediante questa licenza, la più alta di grado, per il classse 1974 sarà possibile allenare qualunque squadra di qualunque categoria sin da subito. A sorpresa inizia dunque una nuova era per lui, con tutti i suoi tifosi curiosi di come si cimenterà in questa nuova professione e di quali risultati otterrà.

La notizia ha mandato i tifosi della Juve in tilt. Dato che negli ultimi giorni sta spopolando lo slogan che vorrebbe la Juventus in mano agli Juventini, i bianconeri sognano un ritorno di Del Piero in società, magari in panchina insieme ad Antonio Conte. Per loro sarebbe la combo perfetta per ridare un’identità alla Vecchia Signora e riportarla sui vertici del calcio italiano e mondiale.