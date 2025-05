Fermi tutti, l’arbitro della semifinale era corrotto | ULTIMORA Uefa: “Ho accettato soldi per favorirli”

E’ uscita una notizia clamorosa riguardante il direttore di gara della semifinale di Champions League: si vocifera che sia corrotto

L’attuale edizione della UEFA Champions League è la prima con il nuovo format. A differenza delle scorse annate non ci sono stati i gironi ma un unico gigantesco tabellone che ha compreso tutte le squadre che sono riuscite a qualificarsi.

Erano tutti molto scettici inizialmente in merito a questo drastico cambiamento ma si è rivelato un vero e proprio successo. Difatti è tra le più seguite della storia della competizione dato che sta regalando spettacolo dalla prima gara disputata.

Il 70esimo torneo della massima competizione per club terminerà ufficialmente il 31 Maggio. Verrà disputata all’Allianz Arena la finale, nella cui partita si scontreranno l’Inter di Simone Inzaghi ed il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Entrambe hanno una voglia estrema di rivalsa. I nerazzurri hanno perso l’occasione di alzare la Coppa dalle grandi orecchie nel 2023, perdendo in finale contro il Manchester City mentre i Les Parisien si dovettero arrendere nel 2020 ad un Bayern Monaco inarrestabile.

Scandalo nella UEFA

A prendersi le copertine delle prime pagine non è però il match più atteso dai tifosi di questo meraviglioso sport ma una notizia uscita nelle ultime ore. L’annuncio ha totalmente gelato gli spettatori dato che vede come protagonista un arbitro corrotto.

Analizzando le varie gare disputate, quella incriminata è una delle due semifinali. Nello specifico quella disputata in data 7 Maggio tra il PSG e l’Arsenal di Mikel Arteta al Parco dei Principi di Parigi, arbitrata dal 43enne Felix Zwayer.

Carriera macchiata

Il direttore di gara è molto stimato dalla UEFA(Union of European Football Associations) ma la sua carriera è segnata da molte polemiche. La più intensa riguarda un episodio accaduto nel lontano 2005, anno in cui prese parte ad un illecito che decise l’esito di una partita. Uno dei più grandi scandali della storia del calcio tedesco che lo vide, insieme al suo collega Robert Hoyzer, favorire il Wuppertal SV. Il tutto per sole 300 sterline, l’equivalente di 250 euro.

Pochi mesi dopo Zwayer decise di confessare tutto, ricevendo ben 6 mesi di sospensione. La sanzione non fu resa pubblica dalla Federazione Tedesca ma fu comunicata solamente anni dopo grazie ad un’inchiesta giornalistica della Die Zeit, uno dei più famosi settimanali della Germania. Per sua fortuna quell’accaduto non gli ha stroncato la carriera ma è stata solamente una grande lezione da imparare. Ad oggi continua ad arbitrare partite di assoluto livello, tant’è che negli ultmi anni ha arbitrato la finale di Nations League 2022/2023, la semifinale di UCL precedentemente citata e la finale di Europa League del 2025 tra Manchester United e Tottenham.