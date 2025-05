Europa League, capitano eslcuso dalla premiazione dopo la finale: figuraccia di Ceferin

Il Presidente della UEFA ha fatto una grandissima figuraccia: il capitano del club vincente non ha avuto il premio che gli spettava

Il Presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha collezionato una vera e propria gaffe. Il tutto è avvenuto durante la finale di Europa League all’inglese, disputatasi il 21 Maggio al San Mamès di Bilbao tra il Tottenham ed il Manchester United.

Era un match totalmente all’inglese, dove si sfidavano due tra le migliori squadre del paese, che però quest’anno non sono riuscite a brillare in patria. Entrambe le rose, una allenata da Ruben Amorim e l’altra da Ange Postecoglou hanno fallito in ogni competizione, puntando tutto sull’Europa.

Difatti oltre ad uscire prematuramene dalle Coppe Nazionali, in campionato si sono posizionati a ridosso della salvezza. Vincere dunque l’Europa League sarebbe stato l’unico modo per salvare la stagione ed agguantare clamorosamente la qualificazione in Champions League.

Ovviamente solo una delle due poteva farlo. E tra i Red Devils e gli Spurs l’hanno spuntata i secondi, regalando un trofeo ai tifosi dopo oltre 17 anni e la gioia di un successo internazionale dopo ben 41, spezzando quella che sino ad ora era stata una vera e propria maledizione.

In paradiso

La gara è terminata 1-0 grazie alla rete di Johnson, proprio il calciatore più criticato ad inizio annata a tal punto da disattivare tutti i suoi profili social. La UEFA lo ha assegnato a lui nonostante pare che l’abbia toccato per ultimo Luke Shaw, facendolo salire a 18 gol stagionali.

Il Manchester United ci ha provato in tutti i modi a ribaltare il risultato ma la difesa dei rivali è stata impeccabile sino all’ultimo minuto. Tanto pressing ed ottime chiusure difensive che hanno permesso al club di vincere la sua terza edizione del torneo.

Capitano non premiato

Il mister ha dunque mantenuto la sua promessa fatta ad inizio stagione: “affermo con certezza che al secondo anno ho sempre vinto in qualunque club e lo farò anche qui”. Ci è riuscito proprio quando tutti avevano perso la speranza, guadagnandosi di diritto la riconferma per la prossima stagione.

Durante i festeggiamenti però, poco prima di alzare la ambita Coppa, è successo l’impensabile: il Capitano non è stato premiato. Questo perchè durante la premiazione si sono accorti che il numero di medaglie fosse inferiore ai partecipanti, lasciando a mani vuote Rodrigo Bentancur, Cristian Romero ed Heung-Min Son. Un’enorme figuraccia alla quale però non hanno dato troppo peso per la straordinaria gioia vissuta in quel momento e rimediata qualche ora dopo, negli spogliatoi, dove sono state consegnate le medaglie mancanti. Tutto è bene quel che finisce bene: adesso la squadra può tornare in città e festeggiare con la sua tifoseria.