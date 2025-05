Finalmente Alex Del Piero: i tifosi adesso ci credono davvero | Patentino da allenatore pronto

Ha preso il patentino da allenatore, finalmente può sbarcare nell’area tecnica: Alex Del Piero è pronto per la sua nuova avventura

Quando leggiamo o sentiamo il nome di Alex Del Piero, non c’è tifoso che non applaude. Non conta di quale fede tu sia, per un uomo e per un calciatore del genere, nonchè icona assoluta del calcio italiano, avrai sempre rispetto e ammirazione.

Dopo una vita passata alla Juventus e gli ultimi due anni di carriera tra Australia e India, aveva fatto un pò perdere le sue tracce. In questo decennio è apparso qualche volta in TV, specialmente a SkySport ma ha concentrato il suo focus prevalentemente sull’imprenditoria.

Adesso però è pronto a tornare definitivamente e l’ha fatto in bellezza. Come comunicato ufficialmente attraverso un post sul suo canale ufficiale di Instagram ha annunciato di aver conseguito la licenza UEFA Pro, che gli permette di allenare sin da subito in qualunque categoria.

Ci ha inoltre tenuto a ringraziare la FIGC per il traguardo conseguito ma soprattutto la sua famiglia: “un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore.”

I tifosi sognano

Questa notizia, divulgatasi in pochissimi secondi, ha acceso la speranza nei tifosi della Juventus. Adesso i bianconeri sognano un ritorno del loro giocatore più rappresentativo, con il sogno di rivederlo in società insieme a Giorgio Chiellini.

Come sta spopolando nell’internet, vogliono che la Vecchia Signora “torni in mano agli juventini”. Esigono che ritorni negli spogliatoi lo spirito di fame di vittoria che ha sempre contraddistinto il club, così da ritornare quanto prima sui vertici d’Italia e d’Europa.

Ritorno a casa

Tutti spingono per un suo ritorno a casa, dove ha esordito da ragazzino ed è uscito da vincente. Tutto ciò è un’ipotesi ad oggi, non c’è stata ancora l’occasione di determinare se e quando ci sarà la fumata bianca ma il fatto che abbia conseguito il patentino da allenatore alimenta le probabilità.

Il Pinturicchio ha dunque più possibilità per tornare a vestirsi di bianconero, dato che oltre ad un ruolo dirigenziale potrà anche guidare la squadra dall’area tecnica. Ad oggi ovviamente è difficile che scelga una piazza del genere come prima avventura ma l’amore per la maglia potrebbe farlo traballare. C’è chi addirittura lo immagina come secondo allenatore, come vice di Antonio Conte al Mondiale per Club, una scelta decisamente equilibrata. Tutto è possibile, si attendono i prossimi giorni per la verità: di certo adesso gli juventini, dopo questo annuncio, stanno riuscendo a dimenticare più facilmente questa stagione fallimentare.