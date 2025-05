Juve, era fatta per BASTONI: Thiago Motta lo aveva convinto | Tutto saltato dopo l’esonero

La Juventus era a un passo dalla firma di Bastoni, il merito era di Thiago Motta, l’operazione è saltata all’ultimo

Thiago Motta ha fallito alla sua prima esperienza al timone di un top club. La Juventus lo ha esonerato a metà del girone di ritorno, con i bianconeri che erano scivolati fuori dalla zona Champions e avevano subito due pesanti sconfitte, contro Atalanta e Fiorentina, che testimoniavano che lo spogliatoio non era più con lui.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo ha messo nelle condizioni ideali per fare esprimere al meglio la propria filosofia di gioco, consegnandogli una rosa competitiva, frutto anche delle sue valutazioni tattiche, vista la cessione di alcuni profili ritenuti non funzionali al progetto.

Alcuni infortuni hanno inciso sul rendimento ma non sono un’attenuante sufficiente per giustificare un operato che è stato criticato dai tifosi, perplessi anche dal suo atteggiamento a livello comunicativo.

Una parentesi negativa che interrompe l’ascesa di un tecnico che ha regalato al Bologna una storica qualificazione in Champions League la stagione precedente, stupendo tutta Italia con una proposta offensiva e corale.

Bastoni e le sue parole di stima nei confronti del mister bianconero

Simone Bastoni, ex calciatore dello Spezia, ha raccontato il rapporto e il calcio di Thiago Motta, suo allenatore nel 2021-22, prima che lui firmasse per la Juventus: “Diciamo che allo Spezia eravamo il bocciolo che poi al Bologna è fiorito. Thiago Motta ha dimostrato ampiamente le sue capacità e penso sia pronto per una grandissima squadra, se lo merita“.

L’esterno ha ben figurato in questa serie B, che si è appena conclusa, tra le fila del Cesena che, da neopromossa, ha concluso la regular season al settimo posto, conquistando un posto nei playoff per fare il doppio salto di categoria. Una carriera con i colori bianconeri per Bastoni, che dalla Liguria si è trasferito in Emilia, in un’altra piazza calorosa e appassionata.

Con Thiago Motta un ottimo rapporto per Bastoni

Bastoni che si è messo in mostra proprio con Thiago Motta, conquistando una storica salvezza in serie A e attestandosi nel calcio professionistico in questa nuova avventura in B.

Ora sogna il ritorno in A proprio con il Cesena che si appresta agli spareggi promozione da vera outsider e senza alcuna pressione, una condizione che potrebbe risultare favorevole.