Torna Ricky Massara, in panchina vuole Antonio Conte | I tifosi sono tornati a sognare

I tifosi sono al settimo cielo dopo aver appreso la notizia: sta per tornare Frederic Massara, Conte sempre più vicino

Frederic Massara, soprannominato Ricky, è da circa un anno il direttore sportivo del Rennes, squadra che milita in Ligue 1. La sua carriera parla da sè, è il suo bigliettino da visita, ma l’apice l’ha avuto al Milan, insieme a Paolo Maldini.

I due formavano una coppia davvero vincente quando lavoravano per i rossoneri, allora nelle mani del fondo Elliot. Riuscirono nel giro di poco tempo a stravolgere il Diavolo, che erano anni che non riusciva ad uscire dal crollo che ebbe dal 2013 al 2018.

Grazie al loro operato riuscirono a dare nuovamente speranza ai tifosi di rivedere il loro club tornare grande. Tanti investimenti mirati su tanti giovani di prospettiva diedero infatti straordinari risultati: il Milan divenne Campione d’Italia.

Vinto il tricolore nell’annata 2021/2022 si passò al raggiungimento della semifinale di Champions League, traguardo che mancava da 16 anni. Da lì è sempre stato un crescendo, fino a poi al suo addio in data 7 Giugno 2023 con l’arrivo di Gerry Cardinale e Redbird.

Nostalgia del passato

E’ una figura che manca al popolo rossonero, che vorrebbero tornasse insieme alla vecchia dirigenza. Troppi attriti con quella attuale, sia per il rendimento in campo che li ha visti terminare noni in campionato ed uscire ai playoff di Champions League, sia per mancata identità.

Rivendicano il senso di appartenenza che in questa nuova gestione non sembra più esserci. Nel corso degli anni sono stati man mano eliminati tutti quei tasselli che corrispondevano al “milanismo” e che volevano il bene del club.

I tifosi tornano a sognare

L’avventura di Massara in Francia è però destinata a durare solamente una stagione. Il DS è pronto a ritornare in Italia e portare con sè Antonio Conte, attuale mister del Napoli, le cui voci di addio a fine campionato si fanno sempre più insistenti.

La notizia aveva fatto salire l’entusiasmo alle stelle ai rossoneri, che però si sono dovuti immediatamente ricredere. La società in trattativa con i due profili non è il loro Milan, che ha intenzione di mantenere salde l’attuale organigramma dirigenziale, ma la Juventus, in procinto di effettuare l’ennesima rivoluzione. Data l’annata fallimentare nonostante i 200 milioni di euro spesi nello scorso calciomercato, la società sta riflettendo sulla posizione di Giuntoli e di Tudor, entrambe estremamente in bilico. Ecco perchè hanno già messo gli occhi su Massara e Conte, con l’obiettivo di costruire un progetto vincente che riporti la Vecchia Signora sui tetti d’Italia e d’Europa.