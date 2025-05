Dalla finale di Champions alla Juventus: colpo di fine maggio | C’è il sì dell’attaccante

Subito un campione per tentare la ricostruzione: Giuntoli mette a segno il primo colpo e si prende il finalista di Champions.

Sarà una battaglia all’ultimo minuto della stagione per la Juventus, ancora in corsa per conquistare il quarto posto e qualificarsi in Champions League.

Risultato che – nonostante le attese più ambiziose dei tifosi bianconeri – è ad oggi necessario per assicurarsi introiti importanti da reinvestire sul mercato.

Questo perché Giuntoli sarebbe al lavoro per mettere a segno un colpo in grande stile e in coerenza con l’intenzione di far tornare la Juve una grande squadra.

Non un giocatore qualunque, quindi, ma direttamente uno dei finalisti di Champions e tra i talenti più cristallini del calcio europeo.

Tutto pronto per prendere l’attaccante

Il direttore sportivo della Juventus sarebbe al lavoro per tentare il blitz e acquisire le prestazioni di Karim Adeyemi, giovane attaccante tedesco e finalista di Champions League lo scorso anno contro il Real Madrid (poi vinta dagli uomini di Carlo Ancelotti per 2 a 0). Una vecchia conoscenza per i tifosi bianconeri e un pallino fisso per il dirigente toscano, che aveva già provato a portare il ventitreenne a Napoli qualche anno fa.

A riportare questa clamorosa indiscrezione è il quotidiano sportivo Tuttosport, secondo cui il calciatore tedesco sarebbe più che pronto a lasciare i gialloneri per accasarsi a Torino. Già nel mese di gennaio sembrava tutto fatto per il Napoli di Conte, che aveva trovato l’accordo per 40 milioni di euro dopo l’addio di Kvara durante la finestra di riparazione. Poi è saltato tutto e quindi ora Giuntoli vorrebbe approfittare delle cifre già stabilite per andare all’arrembaggio del giovane tedesco.

Un rinforzo per l’attacco

Giuntoli vorrebbe approfittare del fatto che il prossimo anno il Borussia non giocherà la Champions. Un motivo in più per la Juventus per conquistare il quarto posto e mantenere intatto il proprio appeal nei confronti del giocatore.

Quest’anno Adeyemi ha disputato una stagione più che positiva, condizionata anche dagli infortuni, mettendo a segno 12 gol e fornendo 9 assist in 35 partite. Numeri importanti che avrebbero convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui e sulla sua duttilità. Il suo arrivo sarebbe infatti aria fresca per il reparto offensivo, dato che può giocare sia come esterno destro che sinistro, oltre a non sfigurare come centravanti.