Juve,è successo di nuovo: attaccante bianconero fermato ubriaco marcio | Patente strappata

Nei guai la punta della Juventus, fermato da una volante della polizia in stato di ebbrezza, è stato multato e denunciato

La Juventus è priva da qualche stagione di un centravanti che possa fare la differenza. La dirigenza ha investito una cifra ingente per Dusan Vlahovic ma il serbo non ha mai convinto del tutto, senza una consacrazione definitiva e un campionato da assoluto protagonista nella classifica marcatori.

A gennaio è approdato alla Continassa Kolo Muanì che ha timbrato sette volte il cartellino in questo girone di ritorno ma senza trovare una continuità di prestazioni, nonostante un impatto molto positivo in serie A.

L’ultimo attaccante in grado di competere per il titolo di capocannoniere è stato Gonzalo Higuain, in compagnia di Cristiano Ronaldo, in una Juventus che dominava in Italia e che non aveva rivali.

Il più prolifico centravanti che ha indossato la maglia bianconera in questo secolo è stato un francese che ha giocato a Torino per dieci anni, restando anche dopo la retrocessione in serie B del 2006, con un bottino realizzativo di alto livello.

Le forze dell’ordine lo hanno fermato per un controllo

Implacabile in area di rigore, capace di formare una coppia complementare e devastante con Alex Del Piero, David Trezeguet è un bomber ricordato con molto affetto dal popolo bianconero e oggi rimpianto più che mai, con un attaccamento alla maglia che ha dimostrato nel punto più basso della storia del club.

Il transalpino, però, si è reso protagonista di un episodio increscioso quando, nel 2019, svolgeva il ruolo di Brand Ambassador della società torinese, un comportamento che ha macchiato l’immagine di un club che tiene molto a questo aspetto.

Il bomber della Juventus è stato fermato dalla polizia ubriaco

Trezeguet, infatti, è stato multato e denunciato dalla polizia a Torino per guida in stato di ebbrezza, è stato trovato al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

L’ex giocatore si è rifiutato in un primo momento a sottoporsi all’alcol test e, dopo avere discusso a lungo con le forze dell’ordine, ha effettuato il controllo che ha evidenziato un livello ben tre volte superiore a quanto consentito dalla legge.