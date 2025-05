Fabregas firma e si porta il giallorosso: il primo colpo del 2026 è un altro big

L’allenatore già carico per la prossima stagione, ma vuole che si facciano le cose in grande: pronto un grande nome per il 2026.

Ormai è praticamente certo: Cesc Fabregas resterà ancora un altro anno al Como.

Un cambio di rotta repentino che ha lasciato tutti a bocca aperta perché solo fino a qualche ora fa il suo passaggio al Bayer Leverkusen era dato praticamente per certo.

Ma dopo la meravigliosa stagione della squadra neopromossa in Serie A, la dirigenza ha messo le cose in chiaro e bloccherà il suo condottiero.

Una scelta non casuale, visto che per il prossimo anno potrebbero arrivare colpi importanti. E ci sarebbe già un nome di grande spicco.

Il mercato è già iniziato

Una stagione da incorniciare per il club lombardo che, dopo aver vinto il campionato di Serie B, è riuscito a salvarsi e a stupire per l’intero anno nella massima serie. Ad oggi il Como è infatti in una tranquilla posizione di metà classifica, grazie soprattutto ad un andamento impressionante nelle ultime 10 partite.

Un risultato possibile anche grazie al lavoro dell’allenatore spagnolo e degli importanti investimenti di mercato fatti a luglio e a gennaio, con l’arrivo di giocatori del calibro di Nico Paz, Diao, Sergi Roberto, Da Cunha e Caqueret. Ma ora gli uomini di mercato della club vogliono convincere definitivamente Fabregas mettendo a segno un altro colpo.

Un nome quasi bloccato

Secondo quanto riporta il portale fichajes.com e il giornalista Daniele Longo, il Como sarebbe intenzionato a fare sul serio per portare in bianco blu Beryan Cristante. Il centrocampista trent’enne della Roma è uno delle idee di mercato per il prossimo anno e andrebbe a rinforzare un reparto, quello di centrocampo, già ricco di talenti. Cristante ha un contratto fino al 2027 e potrebbe arrivare a Como per una cifra intorno ai 5-8 milioni di euro.

Le parti avrebbero già avuto un faccia a faccia per discutere di un’eventuale trattativa e non è detto che non possa arrivare una risposta affermativa dalla Roma già nelle prossime settimane. Tutto fa pensare comunque che i fratelli Hartono siano decisamente intenzionati a continuare gli investimenti fatti in questa stagione, rincorrendo il sogno di far diventare il Como grande e, chissà, conquistare un posto in Europa già nel prossimo campionato.