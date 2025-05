“La serie A sarà a 12 squadre”: ufficiale, rivoluzione assurda in Italia | Si giocano solo big match

Cambia tutto dopo aver bocciato le ultime decisioni: la Serie A in Italia non sarà più la stessa.

Quella del 2024-2025 è stata una stagione sportiva ricca di grandi colpi di scena e di spettacolo per i tifosi e le tifose italiane.

Il calcio resta infatti lo sport principale in un Paese che continua ad amare visceralmente il mondo del pallone sia maschile che femminile.

Non è un caso che negli ultimi anni ci sia stata una crescente attenzione anche per la categoria women del campionato italiano, sintomo del fatto che anche in Italia qualcosa sta cambiando.

Un cambiamento che ha che fare anche con gli organi decisionali: dall’anno prossimo la Serie A passerà a 12 squadre.

La decisione è stata presa

È finita lo scorso fine settimana la Serie A Femminile italiana, mentre si attende lo scontro diretto nella finale di Coppa Italia prevista il prossimo 17 maggio a Como. Una stagione importante per la Juventus Woman che è tornata a vincere il campionato dopo due anni in cui a imporsi al primo posto è stata la Roma.

L’Inter è invece riuscita a fare suo il secondo posto in in campionato difficile, riuscendo ad imporsi proprio contro la squadra giallorossa. Un risultato che le garantisce un posto in Europa per la prima volta nella sua storia. Ma la vera novità sta nel fatto che per il prossimo anno la formula del torneo sarà ben diversa.

Addio al campionato con questa forma

Quello appena concluso è stato l’ultimo anno dell’esperimento della fase a Poule del campionato italiano di calcio femminile. Una versione che era stata introdotta due stagioni fa e che ha visto la riduzione delle squadre partecipanti da 12 a 10. Ma dal prossimo anno, per la stagione 2025-26, ci saranno dei cambiamenti importanti: nascerà la Serie A Women e si tornerà ad un torneo a 12 squadre.

Questo vuol dire che Ternana, Parma e Genoa avranno la possibilità di unirsi alle nove squadre che sono riuscite ad evitare la retrocessione e che ci sarà un girone unico da 22 partite complessive. Inoltre, il prossimo anno ci sarà anche una nuova competizione all’inizio della stagione a cui prenderanno parte tutti i club che si affronteranno in tre gironi da quattro squadre.