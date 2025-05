Milan, scippato un altro terzino al Manchester City: 40 milioni aggiunti al budget

Questa volta il club rossonero fa sul serio e vuole affondare il colpo per la prossima stagione: beffato il Manchester City.

Dopo una stagione disastrosa – che però potrebbe ancora essere salvata in parte da una clamorosa qualificazione in Champions – il Milan di Sergio Conceicao sta già programmando la prossima annata.

Certo l’entusiasmo non è ai massimi storici, visti gli enormi investimenti fatti nell’estate scorsa e i pochi risultati raggiunti nel 2024-25.

Ma la società lombarda crede che con altri pochi innesti si potrebbe davvero creare una squadra top.

Ecco quindi che sarebbe caldissimo il nome di un terzino di grandi prospettive, soffiato al Manchester City all’ultimo.

Un talento ricercato

Le intenzioni di Furlani e Moncada sono quelle di puntellare la squadra effettuando acquisti mirati, ma non di seconda fascia, anzi. Da giorni si sta facendo il nome di Wesley, talentuoso terzino destro del Flamengo a lungo nel mirino del Manchester City. Il calciatore 21enne nato in Brasile è infatti il nuovo gioiello per gli occhi di moltissime squadre europee, ma questa volta il Milan potrebbe spuntarla anche su club del calibro di quelli della Premier League.

Chiariamoci: la forza economica del Milan, per quanto importante possa essere grazie agli ultimi investimenti della proprietà, non può ancora competere con quella delle squadre inglesi, ma un assist potrebbe arrivare dai rivali della Juventus.

Un aiuto da Torino?

Proprio i bianconeri potrebbero essere alleati inconsapevoli del Milan per poter arrivare al giovane terzino brasiliano classe 2003. I Citizens sarebbero infatti intenzionati ad investire su Savona della Juventus e, se la trattativa dovesse davvero andare in porto, potrebbero quindi abbandonare la pista Wesley e lasciar spazio ai rossoneri.

Un altro problema per la dirigenza rossonera è il costo di una eventuale operazione lampo: il Flamengo è deciso a non fare sconti e per il 21enne chiede non meno di 40 milioni di euro. Cifre importanti che il Milan potrebbe permettersi (soprattutto in caso di addio di Calabria ed Emerson Royal), ma sarebbe comunque un confine complicato da valicare dal punto di vista economico. Un intervento di Ibrahimovic potrebbe però portare ad uno sconto del cartellino e magari ad un accordo già nei primi giorni di giugno.