Dramma in serie C: “Ho avuto un infarto in campo” | La corsa in ospedale e l’operazione

L’incredibile racconto del calciatore dopo aver avuto un malore in campo: ma c’è un aspetto positivo che ha lasciato il segno.

Sono ormai numerosi – troppi – gli episodi in cui capita che i giocatori crollino in campo durante una partita di calcio.

In molti casi tutto si risolve con un grande spavento e tanta fortuna, ma purtroppo a volte l’esito può essere fatale.

Fatto sta che è una possibilità che esiste non solo nelle competizioni ad altissimi livelli, ma anche durante sfide tra squadre di categorie inferiori.

È quello che è successo ad un giocatore di Serie C che ha avuto un infarto in campo e ha parlato della sua esperienza.

È successo davanti a tutti

Una vicenda incredibile che ha come protagonista Sam Hutchinson, centrocampista del Wimbledon, squadra che milita nella League Two inglese, l’equivalente della nostra Serie C. Il calciatore stava giocando con la sua squadra nella partita contro il Grimsby, quando ha iniziato ad avvertire un dolore al petto che continuava a dargli fastidio.

In un primo momento non si è fermato e ha continuato a giocare, segnando anche la rete della vittoria. Ma poi, quando il dolore ha continuato ad essere persistente, Hutchinson ha deciso che era arrivato il momento di fermarsi e di non sottovalutare quello che stava accadendo. Alla fine quello che sembra un leggero fastidio si è rivelato qualcosa di molto più grande e grave: il principio di un infarto.

Il racconto del calciatore

Poteva andare molto peggio, ma fortunatamente il giocatore sta bene ed è anche riuscito a raccontare quello che è successo in quegli attimi concitati. “Sono salito sul pullman dopo la partita – queste le parole di Sam Hutchinson riportate da Adnkronos – ma quando l’adrenalina è svanita ho iniziato ad avere dolori più forti al petto“. A quel punto lo staff ha deciso di fare una sosta a Nottingham per fare un controllo.

“In ospedale hanno detto che avevo avuto un infarto – ha rivelato il calciatore – sono rimasto lì per cinque giorni per fare gli esami”. I risultati hanno poi evidenziato che un ramo di un’arteria era ostruito al 75%. Fortunatamente è sulla via della guarigione e l’allarme sembra essere rientrato.