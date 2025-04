“Debiti con il fisco”: Totti, altra mazzata dopo Ilary | Non sa più dove trovare i soldi

Francesco Totti si è trovato costretto ad accettare la visita in Russia, ha perso una cifra enorme a causa di problemi con il fisco

Il divorzio da Ilary Blasi ha minato la serenità di Francesco Totti nella sua sfera privato. Dopo aver dedicato una parte importante della sua vita al calcio e alla sua Roma, la possibilità di potersi ritagliare del tempo prezioso per stare in famiglia è stata cancellata dalla crisi di coppia che ha portato alla separazione dalla showgirl.

Difficile anche la gestione dei figli, con alcuni diverbi che sono stati raccontati dai settimanali di gossip e che hanno fatto emergere dei continui screzi tra i due.

Non è stato l’unico problema che ha dovuto fronteggiare nell’ultimo periodo l’ex capitano giallorosso che è stato fortemente criticato per il mancato rifiuto a partecipare all’International Rb Award in Russia in qualità di ospite d’onor.

Nonostante il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, la bandiera capitolina ha deciso di partire e, all’arrivo all’aeroporto di Mosca, è stato accolto con entusiasmo dai fan locali.

Totti e la sua ospitata in Russia, la sua difesa e il lauto compenso ricevuto

La scelta dell’ex calciatore ha sollevato numerose critiche, sia sui social media sia da parte di esponenti politici, ma lui si è difeso con queste parole: “Vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico. Ho sempre promosso i valori dello sport nel mondo, prima da calciatore e ora in una nuova veste. Non avrei problemi ad andare a Kiev per gli stessi motivi”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano russo Vedomosti, Totti avrebbe ricevuto un compenso di almeno un milione di euro, denaro più utile che mai dato che Francesco ha dovuto sanare un debito ingente che aveva nei confronti del fisco italiano.

Totti e i problemi con il fisco, ha dovuto pagare una cifra enorme

Totti era indagato per omessa dichiarazione dell’Iva per alcune apparizioni pubblicitarie per le quali non aveva aperto la partita, pur essendo un’attività non occasionale.

Interessi e sanzioni hanno fatto lievitare il debito a circa 900 mila euro. Totti ha, comunque, già provveduto al pagamento del debito con l’Erario, condizione che ha portato alla richiesta di archiviazione del procedimento giudiziario, ponendo fine a una preoccupazione non di poco conto.