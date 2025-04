La Juve gli strappa il contratto: “Sono depresso, ho perso tutti i capelli” | Carriera praticamente finita

La Juventus gli ha terminato il contratto: il calciatore è caduto in depressione a Torino, la sua carriera è praticamente appesa ad un filo

La situazione in casa Juventus si fa sempre più tesa, facendo preoccupare seriamente i propri tifosi. I fan bianconeri speravano che migliorasse in seguito alla passata stagione ma non ha fatto altro che peggiorare ancor di più, sotto tutti i punti di vista.

Fu esonerato Massimiliano Allegri per aver vinto “solamente” la Coppa Italia ed aver raggiunto il quarto posto. Dei risultati che quest’anno il club non è riuscito ad ottenere dato che è fuori da ogni competizione nonostante abbia investito 200 milioni di euro sul mercato.

E’ in lotta ma rischia di uscir fuori dalla top 4, è uscito ai quarti di finale di Coppa Italia con l’Empoli, in semifinale di Supercoppa Italiana con il Milan e dai playoff di Champions League per mano del PSV. La stagione non può che esser riassunta con un unico termine: fallimentare.

Oltre agli insuccessi ciò che ha pesato maggiormente tra questa e la passata stagione è la mancanza di un gruppo coeso. Mentre il tecnico livornese aveva instaurato un rapporto speciale con ognuno dei calciatori, l’italo brasiliano ha creato varie fratture nello spogliatoio.

Nuovo inizio

L’unica persona che Allegri non è riuscita a recuperare nel suo ultimo anno alla Juventus è stata Paul Pogba. Il francese è stato intervistato dal magazine GQ France, sede in cui ha parlato di ciò che ha vissuto in seguito alla squalifica per doping.

Ha iniziato dicendo che non vede l’ora di tornare nuovamente sul rettangolo verde di gioco: “Prima di tutto, non vedo l’ora di giocare… Sai, è passato così tanto tempo da quando ho giocato a calcio. Non avrei mai immaginato di ritrovarmi libero in questo periodo della stagione”.

Caduto in depressione

Ha poi parlato di quello che è stato il periodo più brutto della sua vita: “Sono caduto in depressione senza nemmeno rendermene conto. Perché nessuno ci insegna cosa sia la depressione. Finché non ho iniziato ad avere buchi nel cuoio capelluto. Non capivo cosa fosse. Mi hanno detto che era stress”. A questo si aggiunse la terribile vicenda che lo vide coinvolto in un tentativo di estorsione da parte di una banda guidata dal fratello Mathias: “Ho nascosto tutto. Mia moglie non lo sapeva, e nemmeno i miei figli. Quando tornavo a casa dall’allenamento, dovevo recitare la parte del padre e del marito. Tenevo tutto per me. Alla fine, mi ha logorato dentro. In quel periodo ho fatto tutto il possibile per restare concentrato sul calcio, ma avevo così tante preoccupazioni che ho smesso di giocare“.

Ha spiegato che ha provato più volte a rimettersi in gioco ma non ci è mai riuscito, perchè finite le due ore di allenamento doveva tornare a vivere quell’inferno. Adesso è riuscito a lasciarsi tutto alle spalle e vuole ritornare a dimostrare chi è davvero. Si attende solamente di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione.. “Pogba it’s back”.