Inzaghi non lo ho mai nemmeno convocato, adesso è un fenomeno: a Roma per fare il titolare

Inzaghi non gli ha dato fiducia, sta per trasferirsi a Roma, pronto per lui un posto da titolare, con lui si punta al quarto posto

L’Inter ha ufficializzato che la prossima stagione darà vita al progetto dell’Under 23, con una squadra composta dai principali talenti della cantera che potrà mettersi in mostra in un campionato competitivo come quello di Lega Pro, come testimoniano le difficoltà che stanno riscontrando i cugini del Milan, in corsa per evitare la discesa tra i dilettanti che rappresenterebbe un fallimento.

Gli Oaktree hanno chiesto alla dirigenza di mettere in atto un progresso ricambio generazionale all’interno dell’organico e la possibilità di monitorare da vicino i migliori prospetti delle giovanili rappresenta un vantaggio anche per mister Simone Inzaghi che potrà convocare in prima squadra chi ritiene meritevole.

E, purtroppo, negli ultimi anni, con eccezione di Federico Dimarco, nessuno si è imposto in prima squadra tra i diversi giovani di talento che sono cresciuti nella Primavera nerazzurra, con alcuni che stanno facendo bene in prestito tra Serie A e B, come i fratelli Esposito.

Beppe Marotta ha preferito incassare dalla cessione a titolo definitivo di molti di loro, con introiti che hanno agevolato operazioni in entrata che hanno rinforzato l’attuale rosa dei campioni d’Italia in carica.

L’Inter lo ha scaricato, adesso è pronto per diventare protagonista a Roma

Uno di questi è Cesare Casadei, ingaggiato dal Chelsea e vicino a trasferirsi in Italia. A contenderselo sono la Lazio e il Torino, con i biancocelesti che sono favoriti. I Blues valutano il suo cartellino circa 15 milioni.

Il direttore sportivo dei capitolini Angelo Fabiani lo segue da tempo e lo considera un obiettivo prioritario per il centrocampo. La Lazio sta lavorando per ottenere il giocatore in prestito gratuito fino a fine stagione, ma il Chelsea chiede garanzie su una percentuale di rivendita o una clausola di riacquisto, simile al modello già adottato con Gila e il Real Madrid.

Una stagione molto positiva quella dei capitolini, con due obiettivi da raggiungere

Lazio che ha conservato il quarto posto in classifica, nonostante la sconfitta casalinga subita lo scorso fine settimana per mano della Fiorentina.

Marco Baroni ha blindato il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League e con un Casadei in più in rosa potrebbe puntare ad alzare un trofeo internazionale che manca da 26 anni.