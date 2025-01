“Voglio fare un film” | La rivelazione, Di Marco attore al cinema: carriera rivoltata

La dichiarazione spiazza tutti, Federico Dimarco sul grande schermo? Da calciatore a stella del cinema: la suggestione

Federico Dimarco è uno dei pochi talenti della cantera nerazzurra ad essersi imposto in prima squadra, diventando centrale nel progetto di Simone Inzaghi, dove è titolare inamovibile sulla fascia. Mancino di piede, si distingue per l’ottima tecnica individuale e per la visione di gioco. I tiri dalla lunga distanza sono la sua specialità, non solo per la precisione ma anche per la potenza che imprime alle conclusioni.

In questa prima parte di campionato ha messo a segno tre reti e servito quattro assist, contribuendo al secondo posto momentaneo dei campioni d’Italia in carica che continuano a restare in scia del Napoli capolista, per un testa a testa che potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi.

L’esterno è diventato un baluardo anche della Nazionale italiana, con Mancini e Spalletti che ne hanno apprezzato le qualità e l’attaccamento alla maglia.

Per i tifosi dell’Inter è ormai un idolo, tanto che sono certi che continuerà a lungo il matrimonio che lo lega al club dove è cresciuto sin dalle giovanili. Il contratto scade nel 2027 ma ci sono i presupposti per procedere, al termine di questa stagione, a un prolungamento.

Un interista doc racconta il suo rapporto con la squadra

Dimarco è il giocatore preferito di un noto attore e comico come Fabio De Luigi, che non ha mai nascosto la propria fede calcistica. Intervistato nelle ultime ore da La Gazzetta dello Sport ha raccontato: “Sono interista grazie a uno zio decisamente nerazzurro che aveva influenzato parte della famiglia”.

La passione per il calcio non è stata immediata: “Fino a un certo punto il calcio non è che me lo filassi tanto, poi, intorno ai dieci anni, mi sono posto il problema. Piano piano l’Inter ha iniziato a far parte della mia vita e questa passione diventa ogni anno più forte“.

Dimarco al cinema, il desiderio espresso in una recente intervista

Esprime poi il desiderio di poter fare, un giorno, un film dedicato a Dimarco: “Ha una storia di interismo perfetta, quasi cinematografica. Ecco, se mi chiedete se c’è una storia di sport che vorrei portare sullo schermo direi quella di Federico Dimarco: il modo in cui si è messo in discussione, quel suo andare via per poi rientrare dalla porta principale. Tutto bellissimo e sempre più raro nel calcio di oggi. Teniamocelo stretto“.

I due si stimano a vicenda ma non si sono mai conosciuti di persona. L’occasione potrebbe presentarsi presto e chissà se il progetto prima o poi si concretizzerà.