Segna ed esulta…con l’avversario: che gaffe in campo | Abbraccio con l’Interista

Dopo aver segnato esulta insieme all’avversario, ha abbracciato l’interista invece del compagno di squadra, una figuraccia per il top player

L’Inter sta per affrontare il Monaco per l’ultimo turno del girone unico di Champions League. Basta un punto ai nerazzurri per staccare la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea, senza dover affrontare i playoff. Un solo goal subito nelle prime sette partite del torneo, per quella che è la migliore difesa fino a questo momento.

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno intenzione di arrivare il più avanti possibile e la squadra è stata costruita per questo obiettivo. Il mister ha a disposizione ricambi di qualità in ogni zona del campo e sta ricorrendo a un turnover ragionato tra Europa e Serie A.

Il rendimento dei campioni d’Italia in carica è costante, con pochi passi falsi che si devono registrare in questa prima parte della stagione, come le due sconfitte nei derby, tra campionato e Supercoppa Italiana, e proprio i cugini del Milan sono i prossimi avversari nel weekend di inizio febbraio.

In campo internazionale la crescita è stata rilevante, anche nella mentalità con cui l’Inter affronta i top club europei. Sembra ormai un lontano ricordo l’ottavo di finale del 16 febbraio 2022, quando i nerazzurri furono sconfitti senza mezzi termini a San Siro dal Liverpool.

Esulta abbracciando un giocatore rivale, non era mai successo

La rete del 2 a 0 fu segnata da Salah ma, in quell’occasione, vi fu un episodio surreale. Virgil van Dijk abbracciò Dumfries al momento della rete dell’egiziano, confondendolo con un compagno di squadra. Una gaffe che fece sorridere tutti.

E il club inglese è l’unico a punteggio pieno nel girone unico, ponendosi in cima alla lista dei favoriti per alzare il trofeo, data anche la tradizione vincente nella competizione.

Era dato per partente, adesso è il più in forma dei nerazzurri

Dumfries è tra i giocatori più in forma dell’Inter. La sua vena realizzativa ha sorpreso tutti, tanto che a Lecce, nella larga vittoria in trasferta dei nerazzurri, ha timbrato ancora una volta il cartellino con un pregevole tiro a giro dall’ingresso dell’area di rigore.

La scorsa estate sembrava destinato a lasciare Appiano Gentile e invece ha firmato il rinnovo ed è diventato un titolare nello scacchiere tattico di Inzaghi.