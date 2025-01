Pioli Out, ci risiamo: i tifosi vogliono fare fuori l’allenatore | La volontà di Cr7

I tifosi dell’Al-Nassr continuano ad avere un forte potere decisionale nel club: hanno richiesto l’esonero di Pioli

L’avventura di Stefano Pioli in Arabia Saudita non sembra stia procedendo nel migliore dei modi. È pur vero che l’ex rossonero è da pochi mesi sulla panchina dell’Al-Nassr ma non sembra esser riuscito a creare un forte legame con la sua tifoseria ed i suoi calciatori.

Esattamente il contrario di ciò che aveva costruito a Milano. Parliamo di un percorso più longevo ma la forza del Diavolo che vinse lo Scudetto nacque proprio dall’amore che creò all’interno della squadra e con i propri tifosi.

Una situazione alquanto strana dato che i risultati ottenuti non sono così malvagi ed è ancora in corsa per il titolo. Nella Saudi Pro League ha ottenuto 35 punti in 17 gare disputate, per un totale di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

L’ultimo successo l’ha conseguito grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Al-Fateh. L’autogol di Saadane e la rete di Simakan avevano spianato la strada ai gialloblu, poi Batna a riaprire ed infine Cristiano Ronaldo a ghiacciare il punteggio.

Cristiano Ronaldo non basta

Il portoghese, nonostante a breve faccia 40 anni, non ha intenzione di smettere di segnare. È il suo 14esimo centro in campionato in 16 partite, che oltre a consolidarlo sempre più come miglior marcatore della storia del calcio lo avvicina al suo obiettivo: i 1000 gol.

È in uno stato di forma eccezionale ma a quanto pare non basta. L’Al-Hilal di Milinkovic, Mitrovic e Neymar vuole riconfermarsi Campione d’Arabia, impedendo per il terzo anno consecutivo a Cristiano Ronaldo di vincere il campionato saudita.

Deve andar via

Ad una leggenda come lui non è mai piaciuto perdere, così come ai tifosi, che criticano fortemente Pioli per il suo approccio conservativo alle gare e il non aver vinto partite cruciali. Sui social sta già spopolando l’#PioliOut e chissà se diventerà realtà dato il forte potere decisionale della tifoseria.

Happy for Ronaldo’s goals. Barely beat 10 people. Even if they buy more players (which I doubt), PIOLI MUST GO! — Just a reader (@Justare34399060) January 21, 2025

Già successe con il suo predecessore, Luis Castro, che fu esonerato per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati dalla società. Complice anche la forte protesta da parte dei fan, che volevano e vogliono veder trionfare quanto prima la propria squadra del cuore. L’ex Milan adesso è costretto a dover trovare la quadra e recuperare i punti persi, altrimenti la sua avventura in Arabia potrebbe finire prematuramente.