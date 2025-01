Peggio del tradimento Calhanoglu: “Vuole solo Milano” | Marotta prepara lo sgambetto

Marotta ha avviato le pratiche, è pronto a chiudere la trattativa: un gravissimo tradimento nei confronti del suo ex club

La macchina Inter risollevata da Giuseppe Marotta negli ultimi anni continua a funzionare e alla grande. Nonostante la Supercoppa Italiana persa in finale contro il Milan, i nerazzurri sono ancora in linea con gli obiettivi stagionali richiesti da Oaktree.

La squadra di Simone Inzaghi ha le idee ben chiare in mente e dimostra di avere tutte le facoltà in suo possesso per attuarle. Archiviata la sconfitta restano ancora 3 competizioni per cui lottare: la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League.

Momentaneamente è in lotta per tutte. Con 2 partite in meno è ai vertici del campionato, battagliando con l’Atalanta di Gasperini ed il Napoli di Conte, è ai Quarti di finale della Coppa Nazionale ed è praticamente qualificata per gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni.

È compito del mister piacentino e della squadra far del proprio meglio nel terreno di gioco. Nel mentre, è la dirigenza ad occuparsi delle faccende extra campo, lavorando specialmente in ambito mercato per conferire ad Inzaghi la miglior rosa possibile.

Proiettati al futuro

Nella sessione di calciomercato invernale attualmente in corso, non ci sono particolari risvolti. Si attendono offerte per alcuni esuberi, come Marko Arnautovic e Joaquin Correa in attacco e Tomàs Palacios in difesa, che dal suo arrivo non ha minimamente convinto.

La dirigenza nerazzurra è già proiettata all’estate, per la quale è in programma un colpo da novanta. Una trattativa che sta mandando i cugini rossoneri su tutte le furie dato che militava nella loro squadra, garantendo all’Inter un calciatore che è tra migliori al mondo nel suo ruolo.

Tradimento alle orgini

Parliamo di Gianluigi Donnarumma. L’ex campione d’Europa ha il contrato in scadenza con il Paris Saint-Germain nel Giugno del 2026 e ad oggi non ha ancora trovato la giusta intesa con il club francese per raggiungere un accordo definitivo. Il motivo, come riportato da Tuttosport, è unico: ha voglia di ritornare in Italia, in particolare a Milano.

Il rapporto con Luis Enrique non è mai decollato, tanto da esser finito più volte in panchina. Con il Milan che ha Mike Maignan a difendere i suoi pali, un suo ritorno è improbabile, motivo per cui si apre la pista Inter. Il Biscione necessita di un nuovo portiere data l’età di Sommer e permetterebbe al classe 1999 di riunirsi con molti dei propri compagni di Nazionale e di lavorare con Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri di uno dei suoi maestri. C’è il nodo dello stipendio, in fase di lavorazione, ma entrambi servono all’altro. È chiaro che Donnarumma e l’Inter non rappresentino più una suggestione ma è probabile che diventi realtà.