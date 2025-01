“Violenza domestica da drogato”: Mondo del tennis sotto choc | Denuncia dopo la faida con Sinner

In un modo o nell’altro continua ad essere su tutti i giornali sportivi: tutto il mondo del tennis è rimasto impietrito dalla notizia

Essere il numero 1 al mondo è complicatissimo e ce lo dimostra Jannik Sinner. L’altoatesino è oramai arrivato all’apice del tenni,s divenendo il protagonista assoluto dello scorso anno; un obiettivo difficile da raggiungere ma anche e soprattutto da mantenere.

Questo perchè sono tante le pressioni alle quali si è soggetti, soprattutto mediatiche. Ancor di più se arrivano da parte dei tuoi colleghi. Una situazione in cui bisogna essere forti sia mentalmente che fisicamente, ed in cui è complicatissimo mantenere sempre lo stesso livello.

Sicuramente vorrà iniziare il 2025 come ha terminato il 2024: da vincente. E’ focalizzato sui traguardi che deve raggiungere, chiarendo durante una delle sue conferenze stampa tenute agli Australian Open di non voler rispondere alle provocazioni.

Una su tutte quelle di Nick Kyrgios, in merito all’accusa di doping rivolta a Sinner. Non è andato giù all’australiano di origini greche il trattamento favorevole che ha ricevuto il 2 volte Campione del Grande Slam, che costantemente è al centro dei suoi discorsi.

Mentalità forte

Sinner ha risposto con fermezza: “Non penso di dover rispondere a questo, ad essere onesto. Nella mia mente, so esattamente cosa è successo, e così blocco tutto, no? Non ho fatto nulla di sbagliato. Ecco perché sono ancora qui. Ecco perché continuo a giocare. Non voglio rispondere a ciò che Nick ha detto o a ciò che dicono altri giocatori.”

Ha poi continuato sottolineando l’importanza delle persone a lui care, soprattutto dopo la recente scomparsa della zia: “La parte più importante è avere le mie persone intorno a me di cui posso fidarmi, persone che sanno esattamente cosa è successo. Questo è tutto.”

Scontro fra grandi

In difesa del numero 1 al mondo è intervenuto l’ex n1, Andy Roddick. Lo statunitense si è scagliato contro Kyrgios per le sue parole, difendendo a spada tratta l’italiano durante l’ultimo episodio del suo podcast su YouTube, chiamato “Served with Andy Roddick”.

Non ha avuto freni durante la puntata: “Kyrgios è stato il critico più esplicito di Sinner. È vero che Sinner è risultato positivo a due test antidoping, e questo rimarrà un fatto. Ma è possibile considerare il contesto e comprendere le differenze tra un caso e l’altro. Ha poi continuato: “Kyrgios vuole che il suo contesto venga compreso quando si tratta delle sue colpe, come quando si è dichiarato colpevole di aver aggredito la sua ragazza, attribuendo tutto a un brutto momento e all’uso di droghe. Ma allora, perché negare lo stesso beneficio del dubbio a Sinner? Per sempre sarà ricordato come il ragazzo che ha aggredito una donna”. Frasi pesantissime, che hanno già acceso la nuova stagione di tennis.