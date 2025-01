Proprietà soffocata dai debiti: che figuraccia per Cannavaro | Il club è stato radiato

Il club annuncia il fallimento, fulmine a ciel sereno per Cannavaro, lo ha saputo poco fa, si chiude un’era per una società famosa in tutto il mondo

Fabio Cannavaro è tornato in panchina, dopo il mancato rinnovo con l’Udinese al termine dello scorso campionato, nonostante la salvezza conquistata in extremis con i friulani. L’ex campione del Mondo 2006 ha firmato con la Dinamo Zagabria, costretta a inseguire nel campionato croato, con un testa a testa che vedrà di fronte un ex compagno di squadra e connazionale come Rino Gattuso che guida la classifica con il suo Hajduk Spalato.

Cannavaro sostituisce Nenad Bjielica dopo l’esonero dell’ex Spezia. La prima scelta del club per cercare di agguantare la vetta. Lo scontro diretto è previsto in calendario il 1 marzo, tra le mura amiche di Zagabria.

Il 29 gennaio Cannavaro affronterà il Milan nell’ultimo turno del girone unico di Champions League, con i rossoneri che si giocheranno in quel match il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Una nuova stimolante sfida per il tecnico che si augura di poter avere presto una chance per dimostrarsi all’altezza della serie A, proseguendo così la propria gavetta lontano dall’Italia.

Cannavaro non si capacita, i ricordi di vittorie memorabili sono cancellati

Per Cannavaro si tratta della settima avventura all’estero dopo aver iniziato il suo percorso nel 2013 all’Al-Ahli come vice di Cosmin Olaroiu.

Ha allenato per ben due volte un club cinese che era divenuto celebre in tutto il mondo per gli esosi investimenti con acquisti di calciatori del calibro di Alessandro Diamanti, Robinho, Paulinho, Jackson Martinez e Lucas Barrios. Prima di lui aveva firmato in panchina Marcello Lippi. Dal 2011 al 2017 è stato padrone incontrastato del campionato del proprio Paese.

Il club è stato escluso dal prossimo campionato, ecco il motivo

Il Guangzhou FC è stato escluso dalla seconda divisione cinese. La decisione è arrivata dopo che Lil Tie è stato condannato a 20 anni di carcere per corruzione.

Costui è a processo con l’accusa di aver sfruttato il proprio ruolo per ottenere circa 7 milioni di dollari in tangenti in cambio della promessa di selezionare alcuni giocatori per la Nazionale o per aiutarli a firmare contratti per vari club. Un fulmine a ciel sereno per i milioni di tifosi della società più titolata della Cina che dovrà costruire da zero un futuro di nuovo roseo.