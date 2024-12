Arrestato per cocaina: il bianconero distrutto dalla notizia | Cinque anni di carcere

Il bianconero ha dovuto fare i conti con la notizia che lo ha segnato, inflitti cinque anni di reclusione per traffico di cocaina

Per il bianconero non è stato facile venire a conoscenza della notizia. I genitori sono stati molto importanti nella sua crescita, sostenendo il suo talento e la sua voglia di allenarsi e di diventare un calciatore professionista.

Il padre ha avuto un ruolo determinante, dato che è stato anch’esso calciatore, tra le fila delle giovanili dell’Ajax in compagnia di campioni del calibro di Kluivert e Seedorf.

In molti lo ritenevano un predestinato ma non ha avuto la testa necessaria per reggere le pressioni. Dopo un infortunio subito al ginocchio si perde tra i locali notturne e amicizie con dei criminali che incidono sulla condanna che riceve a cinque anni di carcere per traffico di cocaina.

Dopo essere stato assolto in appello, cambia vita e si trasferisce a Marbella con la famiglia. In Andalusia apre un’azienda di parchi acquatici, mentre il figlio inizia la propria carriera come attaccante per poi essere arretrato nel ruolo di centrale difensivo.

Alla Juventus non hanno avuto la pazienza di aspettarlo

I tifosi della Juventus lo rimpiangono, soprattutto in questa fase in cui la retroguardia è in emergenza, data la rottura del legamento crociato capitata a Gleison Bremer e Juan Cabal e ai recenti problemi fisici accorsi a Danilo.

In estate Cristiano Giuntoli lo ha ceduto in Inghilterra per quasi 20 milioni, preferendo fare cassa per arrivare ad alcuni obiettivi in entrata, anche se il giocatore sarebbe rimasto volentieri a Torino, convinto di poter avere delle chance dopo l’ottimo apprendistato effettuato nella Capitale nello scorso girone di ritorno.

Un 19enne in rampa di lancio, non seguirà l’esempio del padre

Lui è Dan Huijsen che, a 19 anni, ha già dimostrato di poter svolgere una carriera di alto livello. Attualmente milita nel Bournemouth, rivelazione di questo inizio di Premier League, capace di raggiungere la quinta posizione in classifica dopo la netta vittoria sul campo di un Manchester United che sta faticando a rialzarsi anche dopo l’arrivo in panchina di Ruben Amorim.

E contro i Red Devils, a sbloccare la partita è stato proprio il giovane centrale, al secondo centro nel massimo campionato inglese. Una propensione offensiva che deriva dai suoi esordi da centravanti e che gli consentono di avere anche una certa abilità nel giocare con i piedi, ulteriore valore aggiunto per l’allenatore. La sua speranza è quella di mantenere le promesse e consacrarsi, al contrario del padre.