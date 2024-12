“Ho sbagliato squadra”: il giocatore firma in città, ma è un altro club | Contratto da buttare

Il giocatore ammette il proprio errore, una svista e un’omonima impedisce lui di firmare il contratto che desiderava, il suo racconto

Manca meno di un mese all’inizio della finestra di riparazione invernale, con le trattative di rinforzamento delle rose che potranno essere effettuate durante tutto gennaio. Molte squadre hanno bisogno di porre modifiche al proprio assetto tattico con nuovi innesti e di lasciar partire altri tesserati che hanno dimostrato di non essere adatti al gioco dell’allenatore o non hanno rispettato le aspettative con le loro prestazioni in questa prima fase di stagione.

Ci sono club che si trovano in posizioni di classifiche inferiori agli obiettivi prefissati, con esoneri e accorgimenti tattici che non sempre risultano producenti. L’ultima spiaggia arriva dal mercato, con la speranza di ingaggiare il talento giusto.

Un episodio insolito è stato raccontato da un giocatore che ha firmato un nuovo contratto ma che solo dopo si è reso conto di un errore madornale, quello di aver sbagliato squadra.

E proprio la punta in questione ha raccontato un aneddoto davvero singolare, in quanto non sapeva che esistessero due compagine che avevano lo stesso nome.

Era convinto di aver firmato per un’altra squadra

L’attaccante congolese ha un passato tra Liga e Premier, tra le fila dell’Almeria e del West Bromwich, e ha accettato l’offerta di un club iraniano, convinto e attratto da una sfida per lui inedita, quella di poter sfidare Cristiano Ronaldo nella Champions League asiatica. Thievy Bifouma sembra uscita da un romanzo tragicomico.

Ma il destino si è preso gioco di lui, come ha confessato a Tasnimnews: “Credevo di essere all’Esteghlal FC, invece mi sono ritrovato all’Esteghlal Khuzestan“. Un caso di omonimia che gli ha impedito di realizzare questo desiderio.

L’ammissione di uno sbaglio che gli è costato caro

Lui è Thievy Bifouma che prosegue così il suo racconto surreale: “Ho notato che una delle loro prossime partite sarebbe stata contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nella Champions League asiatica, quindi ho subito deciso di accettare l’offerta. Quando sono arrivato nel Paese, il mio amico Gael Kakuta mi ha chiesto dove fossi e gli ho girato la posizione dell’hotel, dicendogli che saremmo stati compagni di squadra“.

E continua: “Mi ha chiamato subito dicendo che non avevo firmato per l’Esteghlal FC, ma per l’Esteghlal Khuzestan. Non sapevo che ci fossero due Esteghlal in Iran, ero capitato nella squadra sbagliata“.