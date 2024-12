“Era con la portinaia”: Totti-Ilary, annuncio sulla rottura | Si è fatta trovare in casa in compagnia

Altri particolari emergono riguardo alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, stavolta è stata messa di mezzo la portinaia

Sono stati una delle coppie più paparazzate e amate dagli italiani e la loro rottura è stata per molti un fulmine a ciel sereno. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto una splendida storia d’amore, con un matrimonio pomposo e tre figli con cui avevano costruito una famiglia che pareva felice e indistruttibile.

Ciò non è stato, dopo che l’ex capitano della Roma ha tradito l’ormai ex moglie, con una nuova relazione in corso. Per la presentatrice è stata dura accettare la fine e tra i due non è stato trovato un accordo per quanto riguarda la spartizione dei beni.

Nell’ultimo periodo il Campione del Mondo del 2006 ha dovuto affrontare dei problemi finanziari, con la vendita di attività e di immobili per fronteggiare degli investimenti sbagliati.

Ha addirittura ipotizzato il suo rientro in campo, con il Como che si sarebbe detto interessato a tesserarlo, a distanza di ben sette anni dal suo ritiro, in un pomeriggio di maggio di fronte allo stadio Olimpico gremito per l’occasione, per salutare per l’ultima volta il proprio beniamino sul terreno di gioco.

Un’inchiesta che ha coinvolto anche i figli, non c’è pace per la famiglia di Totti e Ilary

Recente è anche un’inchiesta che sarebbe stata aperta in quanto l’ex giocatore avrebbe abbandonato la figlia Isabel, la più piccola. Secondo quanto riporta Repubblica, si trovava in una pizzeria a pochi passi da casa quando fu avvisato che la polizia era sotto la propria abitazione.

Le forze dell’ordine erano intervenute dopo la segnalazione di Ilary, preoccupata in quanto la bambina, di otto anni, era rimasta da sola in casa.

La portinaia è stata trovata in compagnia di Totti, emergono indiscrezioni piccanti

Gli agenti a Vigna Clara hanno aspettato diversi minuti, in attesa dell’arrivo di una collega donna che potesse interagire con maggiore efficacia con la piccola. Per questo la procura sta cercando di verificare se, durante questo lasso di tempo, Totti possa aver contattato la portinaia chiedendole di farsi trovare in casa.

Quando la polizia è entrata in casa, sottolinea Giuseppe Scarpa su Repubblica, Isabel era in compagnia proprio della portinaia e non di una baby sitter come è stato riportato in una prima versione.