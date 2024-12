Risarcimento e punti in classifica: vinta la causa per la partita rinviata in serie A | Vittoria a tavolino

Il club vince la gara a tavolino, il match è stato rinviato ma c’erano le condizioni per essere disputato, ora può tornare a competere per lo scudetto

Il campionato prosegue con un cambio al vertice che è avvenuto nell’ultima giornata. In vetta c’è l’Atalanta che ha scavalcato il Napoli, con i partenopei che hanno perso lo scontro diretto in casa al cospetto di una Lazio che si dimostra una bestia nera dato che pochi giorni prima aveva eliminato la squadra di Antonio Conte negli ottavi di Coppa Italia.

A inseguire la Juventus che è l’unica compagine ad essere ancora imbattuta ma qualche pareggio di troppo sta facendo perdere terreno ai bianconeri che attendono di recuperare alcuni infortunati di rilievo e di rinforzare l’organico nella finestra invernale di mercato.

La Fiorentina non ha intenzione di smettere di stupire e resta in scia dopo aver battuto il Cagliari grazie a una rete di Danilo Cataldi. Continua a inseguire anche l’Inter che deve recuperare proprio la gara di Firenze, sospesa dopo il malore subito da Edoardo Bove.

Gli uomini di mister Inzaghi hanno intenzione di lottare fino all’ultimo per confermarsi campioni d’Italia, anche se la prerogativa sembra essere la Champions League, in cui sta ottenendo ottimi risultati, nonostante la prima sconfitta subita sul campo del Leverkusen.

La squadra fa fatica a ingranare con i risultati

Più defilato il Milan che si trova già a dodici punti di distacco dai bergamaschi. Una distanza rilevante per una squadra che aveva l’ambizione di competere per il titolo, con una campagna acquisti che era stata funzionale a consegnare a Paulo Fonseca un organico completo in ogni zona del campo.

Alcuni attriti con i giocatori più rappresentativi e qualche battuta d’arresto stanno pesando sul rendimento di una squadra che non ha ancora trovato la giusta alchimia e che è alla ricerca di un filotto di risultati positivi.

I rossoneri hanno deciso di fare ricorso, contestato il rinvio della partita

Intanto il Milan ha deciso di fare ricorso al Tar per il rinvio del match di Bologna, in seguito all’alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano: “La decisione deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse”.

Non ci sono i presupposti per la vittoria a tavolino ma si tratta di un risarcimento economico quello che potrebbe essere decretato.