Nuovo scandalo in serie A: “A processo, stipendi non pagati” | Presidente squalificato immediatamente

La serie A è sconvolta da un nuovo caso mediatico, il presidente ha ricevuto una squalifica istantanea ed è sottoposto a un processo

Il calcio italiano sta vivendo ore concitate che porteranno alla nomina del nuovo presidente della Figc. Gabriele Gravina ha intenzione di candidarsi di nuovo, nonostante il fallimento con la Nazionale italiana, uscita agli ottavi di finale di un Europeo giocato senza grinta e motivazioni.

L’attuale capo della Federazione è però nel mirino della procura per alcuni atti illeciti, in particolar modo il riciclaggio di diritti relativi alla Lega Pro, un’accusa che tiene banco e che rappresenta un ostacolo enorme alla sua credibilità.

La sua seconda elezione è osteggiata da una parte cospicua dei presidenti di serie A che chiedono a gran voce un cambiamento radicale dei vertici, per poter progettare delle novità sostanziali, da una sburocratizzazione progressiva riguardante la costruzione o la ristrutturazione degli stadi a una politica che agevoli la maggiore crescita di talenti italiani.

Non si tratta dell’unico caso che ha portato figure di spicco del calcio a presentarsi di fronte a un giudice in tribunale, con un club in particolare che ha subito le conseguenze del comportamento inappropriato dei suoi uomini chiave.

Lo scandalo ha condizionato la stagione di serie A

Questa è la Juventus che ha subito una penalizzazione e l’esclusione dalle competizioni europee la scorsa stagione a causa del caso relativo alle presunte plusvalenze fittizie e sulle manovre stipendi. A Roma sono tornati in aula i nove imputati, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved oltre ad altri 6 ex dirigenti e allo stesso club bianconero, chiamato in causa come responsabile amministrativo.

Le accuse a vario titolo sono di manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazione fraudolenta e ostacolo agli organi di vigilanza.

La squadra ha dimenticato un periodo buio ma i responsabili devono ancora essere sentenziati

Un processo che è costato caro al presidente dei bianconeri che è stato costretto a dimettersi e alla squadra che ha ridimensionato le proprie aspettative, con una sessione estiva di fatto bloccata in entrata e con un nuovo ciclo che è stato rinviato di un anno.

Mentre queste figure non hanno ancora ricevuto il definitivo responso da parte della giustizia sportiva, la Juventus è alle prese con un inizio di campionato incoraggiante ma penalizzato da un numero cospicuo di infortuni.