Sniffa in diretta: pubblicato il video sui social | La Uefa ha deciso per la squalifica a vita

La UEFA avvia un’indagine, il video sta facendo il giro del web, sniffa in diretta e ora rischia di porre fine alla sua carriera

In questi giorni in cui termina la prima fase della Nations League, tiene banco una questione che riguarda un protagonista del calcio europeo. L’Italia ha avuto modo di avere a che fare con lui agli scorsi Europei che si sono disputati in Germania a giugno.

Una spedizione fallimentare quella degli azzurri, eliminati con merito agli ottavi di finale. Un nuovo ciclo, intrapreso dal confermato commissario tecnico Spalletti, sta portando nuovo entusiasmo in tutto l’ambiente.

Molti i debuttanti che si stanno mettendo in mostra e che si giocheranno un posto da protagonisti al prossimo Mondiale, in cui l’Italia è obbligata a partecipare dopo le due esclusioni consecutive nel 2018 e nel 2022.

Le qualificazioni inizieranno tra poco, con il sorteggio previsto a Zurigo a metà dicembre. L’Italia ha ottime chance, anche considerando l’aumento di squadre che parteciperanno alla competizione.

All’Europeo è stato filmato mentre faceva uso di una polvere bianca, l’UEFA apre un’indagine

Tornando all’Europeo, un filmato girato dopo i quarti di finale tra Portogallo e Francia, incrimina David Coote. L’arbitro inglese è finito nella bufera per un video in cui farebbe uso di una polvere bianca.

L’UEFA, in una nota, ha annunciato di aver avviato un’indagine nei suoi confronti: “Un ispettore etico e disciplinare della UEFA è stato nominato per valutare una potenziale violazione delle norme disciplinari della UEFA da parte del signor David Coote“.

La ricostruzione della vicenda e cosa rischia il colpevole

Coote ha lavorato come specialista nella revisione video durante Euro 2024. Gli ufficiali di gara hanno alloggiato in un hotel vicino a Francoforte e proprio nella stanza dell’albergo sarebbe stato girato il video in cui si vede Coote mentre sniffa una polvere bianca usando una banconota americana.

Coote è stato sospeso lunedì dal PGMOL, l’ente responsabile dell’arbitraggio delle partite del calcio professionistico inglese, dopo che è circolato un altro video in cui offendeva l’ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. La UEFA ha già sospeso Coote non designandole per le partite di Nations League che si sono svolte in questi giorni, con i campionati che si sono fermati per dare spazio a queste gare. Coote rischia di dire stop alla sua carriera, giunto a 42 anni.