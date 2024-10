Pugno in campo: prova tv e squalifica | Guai per il big della Serie A

Le immagini sono equivocabili, il top player ha sferrato un pugno nei confronti dell’avversario e ora rischia di essere squalificato

Il campionato è ripreso con molto agonismo e con diverse partite equilibrate, decise da episodi che hanno destato polemiche. Una delle partite più soggetto di critiche è quella che si è disputata a Torino tra Juventus e Lazio.

I bianconeri e i biancocelesti arrivavano a questo scontro a pari punti. La partita è divenuta subito in salita per gli ospiti a causa dell’espulsione di Romagnoli, avvenuta al minuto 24′ e che ha costretto gli uomini di Marco Baroni a giocare per un tempo e mezzo in inferiorità numerica.

Dopo aver accerchiato la retroguardia avversaria, la resistenza dei capitolini è crollata a cinque minuti dal termine, con l’autorete di Gila che ha permesso alla Juventus di portare a casa una vittoria preziosa, in vista del derby d’Italia contro l’Inter.

Thiago Motta è, però, alle prese con una squadra in assoluta emergenza. Diversi i titolari che sono fermi ai box e la Champions League costringe i giocatori disponibili agli straordinari.

Il pugno non è stato visto dall’arbitro, meritava il rosso

In campo dal primo minuto contro la Lazio anche Douglas Luiz. Dopo aver concesso suo malgrado due rigori a Lipsia e Cagliari, il brasiliano ha commesso un’altra ingenuità ma l’arbitro Di Paolo e il Var non se ne sono accorti.

Due minuti prima del goal che ha sbloccato la partita, il centrocampista ha colpito con un pugno Patric. Il gesto è stato violento e volontario, con l’espulsione che sarebbe stata giusta. Il Var non ha richiamato l’arbitro che non aveva visto l’episodio ma non è da escludere che possa arrivare lo stesso la squalifica per Douglas.

Lo sfogo di Fabiani nel post partita

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita, ritornando sull’accaduto con un lungo sfogo: “Se questo è il Var allora va abolito, quest’anno sta facendo danni. Qui c’è episodio violento, c’è un pugno. Perché non viene fatto nulla? In sala Var, a differenza dell’arbitro in campo, hanno tempo per valutare gli episodi, ma cosa valutano?

E ancora si augura che siano presi provvedimenti nei confronti della sala Var: “La Juve non ha bisogno di questi episodi per vincere la partita. Questi signori vanno fermati, si prendessero due mesi di riposo“.