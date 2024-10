Milan, ecco il nuovo Dybala: spesa folle di Cardinale | Acquisto più alto della storia

Il Milan ha messo nel mirino quello che per molti è il degno erede di Dybala, Gerry Cardinale è disposto a pagare ogni cifra per ingaggiarlo

Il Sudamerica continua ad essere un territorio pregiato per i top club europei che monitorano e mettono sotto contratto dei giovani talenti che sono scoperti dai talent scout e che si mettono in mostra nei campionati nazionali. Dopo la generazione di Messi e Neymar, il ricambio è già in corso e lo ha dimostrato il Real Madrid che ha rifondato il proprio reparto offensivo con tre brasiliani come Vinicius, Rodrygo ed Endrick, che stanno già dimostrando di essere dei calciatori di livello superiore.

La colonia argentina si è spostata a Milano, sponda nerazzurra. Fanno parte dell’organico dell’Inter il bomber Lautaro Martinez, che ha deciso con la sua rete la finale di Copa America che ha consegnato il titolo alla Nazionale albiceleste.

In attacco ma in un ruolo da comprimario è argentino anche Joaquin Correa, pronto a lasciare il testimone a Valentin Carboni, costretto a saltare i prossimi mesi per la rottura del crociato, interrompendo il percorso di crescita che la dirigenza aveva progettato per lui mandandolo in prestito a Marsiglia.

In difesa Beppe Marotta si è assicurato le prestazioni del 21enne Tomas Palacios di cui si parla un gran bene in patria. Il futuro della retroguardia interista sarà ancora affidato a un altro argentino, proseguendo una lunga tradizione.

La dirigenza del Milan lo vuole a ogni costo, nel mirino il talento argentino

Ma i cugini del Milan non vogliono restare indietro e i vertici rossoneri sono rimasti stregati dalla classe di Franco Mastantuono, talento classe 2007 che è già protagonista con la maglia del River Plate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Moncada lo segue da parecchio tempo e già da prima dell’esordio in prima squadra. Il contratto scade nel 2026, con l’opzione del rinnovo fino al 31 dicembre 2027.

La cifra stabilita dal River Plate, un accordo da trovare in fretta

Ha una clausola fissata a 41 milioni, pagabile in due tranche. La speranza è quella di definire l’accordo quanto prima per evitare una concorrenza agguerrita, con la disponibilità a lasciarlo in prestito a Buenos Aires per un’altra stagione.

Anche il Milan ha un’importante tradizione di talenti scovati in Sud America, soprattutto in Brasile, da Kakà a Pato fino a Thiago Silva. Mastantuono potrebbe essere il primo colpo, in tal senso, di Cardinale.