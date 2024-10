Rinnovo e fascia da capitano: l’ha tolta a Theo Hernandez | Spogliatoio spaccato

Sempre più problemi nello spogliatoio del Milan: il calciatore rinnova e strappa la fascia a Theo Hernandez



Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan e della Nazionale francese, ad oggi è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il suo temperamento però è spesso ragione della sua mancata costanza durante la stagione e di comportamenti decisamente sopra le righe.

È ciò che è successo in Fiorentina-Milan, settima giornata del campionato di Serie A, partita che ha interrotto, proprio a causa del classe 1997 , la striscia di due successi consecutivi in campionato ottenuta mediante la vittoria nel Derby della Madonnina contro l’Inter per 2-1 e la vittoria per 3-0 contro il Lecce.

Il peggiore in campo è stato proprio lui, nel giorno del suo compleanno. Ha causato il rigore per la Fiorentina, successivamente sbagliato da Kean, intervenendo in ritardo su Dodò, ha fallito dagli 11 metri contro De Gea ed ha rimediato l’espulsione a fine gara per proteste.

Elementi che hanno fatto passare in secondo piano lo straordinario assist per Pulisic e che gli impediranno di essere tra i titolari nelle prossime due gare contro l’Udinese ed il Bologna. Per fortuna dei tifosi rossoneri rientrerà contro il Napoli, partita importantissima in chiave Scudetto, nella speranza che non si comporti allo stesso modo.

Spogliatoio diviso

L’inizio di stagione del Milan fa trapelare uno spogliatoio poco unito, soprattutto con il nuovo Mister Fonseca che sembra averne gà perso il controllo. Ciò si ipotizzava in Lazio-Milan, quando Theo e Leao si misero in disparte nel cooling break, ma è stato confermato contro la squadra di Palladino, al momento dei calci di rigore.

I rossoneri hanno avuto a proprio favore 2 tiri dal dischetto, entrambi sbagliati, ma ciò che salta all’occhio sono i compagni di squadra che si rubano il pallone per calciare, quando il designato secondo le gerarchie è l’americano Pulisic. Una bruttissima figura, sia per l’accaduto che per le opportunità sprecate, che rappresenta appieno il caos in cui il Diavolo è immerso.

Rinnovo e fascia

Tra i pochi che per determinazione e rendimento non si possono criticare, c’è Matteo Gabbia. Da quando il difensore italiano è ritornato dal prestito semestrale dal Villareal ha dimostrato di essere cresciuto sotto tutti gli aspetti in maniera esponenziale, tanto da conquistarsi la maglia da titolare rossonera e quella della Nazionale di Spalletti.

Il suo agente ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, dove oltre che elogiarlo ha confermato che la società sta trattando per rinnovarlo, prolungando il suo contratto da giugno 2026 a giugno 2029. Considerando le ultime vicende di cui è protagonista T.Hernandez e l’expolit di Gabbia, non è escluso che possa andare a lui la fascia di Capitano. Un’idea condivisa anche dai tifosi ma che potrebbe rappresentare l’ennesima frattura in un ambiente già pieno di crepe.