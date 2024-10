Esonero e addio Balotelli: salta l’allenatore in Serie A | Trattativa annullata

L’esonero dell’allenatore compromette il ritorno di Mario Balotelli in Serie A, decisiva la partita di questo fine settimana per il futuro del bomber

Mario Balotelli rappresenta tra le più interessanti occasioni che è in grado di offrire il mercato degli svincolati. Il centravanti si sta allenando duramente per farsi trovare pronto a una chiamata allettante. Il suo desiderio è quello di tornare a giocare in Serie A dopo l’ultima parentesi in Turchia. Ha i numeri per fare la differenza, soprattutto in chiave salvezza, contribuendo con le sue reti a risollevare le sorti di qualche squadra che è partita con il piede sbagliato in campionato.

L’ingaggio non rappresenta un problema visto che ha dato la disponibilità per un eventuale accordo di circa 250 mila euro fino al prossimo 30 giugno, testimoniando la sua volontà di accettare un progetto stimolante mettendo in secondo piano l’idea di rimpinguare il portafoglio.

Nelle ultime ore si sta parlando del suo possibile approdo al Genoa. I liguri erano partiti molto bene, conquistando un prezioso punto in casa contro l’Inter e poi battendo in trasferta il Monza. L’ultimo punto è stato conquistato oltre un mese fa contro la Roma e da quel momento è arrivato il blackout.

Nella scorsa giornata di campionato è arrivata una sonora sconfitta sul campo dell’Atalanta, con cinque reti subite. Oltre alle prestazioni, il problema consiste nell’emergenza infortuni, con l’indisponibilità di Malinovskyi, Messias, Vitinha, Bani e De Winter, con quest’ultimo che si è fatto male in Nazionale e che si aggiunge a una lista già lunga.

Il destino di Balotelli è legato alla permanenza del tecnico, sono giorni decisivi

Alberto Gilardino rischia la panchina. Decisiva la sfida che vedrà i rosso blu affrontare il Bologna a Marassi sabato alle ore 15. In caso di sconfitta, l’esonero del tecnico sarà molto probabile.

Quest’eventualità complicherebbe l’arrivo di Mario Balotelli nel capoluogo ligure dato che l’ex campione del Mondo è il principale sponsor del suo ingaggio, consapevole di quanto potrebbe dare qualitativamente parlando a un reparto offensivo a corto di giocatori.

In attesa di Balotelli, il Genoa ha trovato l’accordo con l’ex Cagliari

Intanto la dirigenza ha messo sotto contratto nelle ultime ore Gaston Pereiro, svincolatosi dopo l’ultima parentesi tra le fila del Cagliari.

L’uruguaiano, classe 1995, può giocare in più ruoli e la sua duttilità tattica può essere un valore aggiunto per Gilardino. Questo, al momento, l’unico volto nuovo del Genoa.