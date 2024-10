Vi porto in Europa: Balotelli in Serie A, si chiude entro la sosta

Mario Balotelli sta per ritornare in Serie A - InterDipendenza.Net (Foto LaPresse)

Vi porto in Europa, Mario Balotelli sta per ritornare in Serie A: entro la sosta si può chiudere l’affare

In questi ultimi giorni è ritornato a riecheggiare, in ambito Serie A, il nome di Mario Balotelli. Il 34enne risulta ancora essere uno svincolato di lusso dopo la seconda esperienza, in Turchia, con la maglia dell’Adana Demirspor.

L’attaccante ha voglia di rimettersi nuovamente in gioco e, di conseguenza, intende farlo solo ed esclusivamente in Italia. Nel corso di una intervista rilasciata a ‘SportMediaset‘, il calciatore ha ribadito che non avrebbe mai preso in considerazioni piste estere.

Nell’ultimo periodo era avanzata, sempre di più, l’ipotesi che lo avrebbe portato al Torino. A quanto pare, però, i granata dopo aver ricevuto la terribile notizia dell’infortunio del capitano Duvan Zapata, attenderà gennaio per l’apertura della sessione invernale.

Nessun problema per Balotelli visto che, intanto, potrebbe ricevere una nuova proposta da un altrettanto club italiano che punta su di lui per andare a rinforzare il reparto offensivo.

Balotelli, che ritorno in Serie A: va a rinforzare l’attacco del club

Mario Balotelli, nel frattempo, continua ad allenarsi ed a tenersi in forma grazie al suo preparatore atletico di fiducia. Allo stesso tempo, però, attende una chiamata da parte del club di Serie A. Si tratta del Genoa che, in questo momento, non sta affatto vivendo un buon periodo. Lo dimostra l’ultimo e pesante ko rimediato, in trasferta, a Bergamo contro l’Atalanta.

Gilardino, fanno sapere dai vertici alti rossoblù, non è a rischio. Allo stesso tempo, però, il tecnico ha chiesto al club di intervenire immediatamente nel mercato degli svincolati visto che la situazione non è delle migliori. L’arrivo di Gaston Pereiro potrebbe non bastare. Ed è per questo motivo che avanza, sempre di più, il nome di Balotelli pronto ad approdare in quel di Genova in questi giorni.

Genoa su Balotelli, Gilardino ha bisogno di attaccanti per salvarsi

Nelle ultime cinque uscite per il ‘Grifone’ sono arrivati 4 ko. Un numero importante di infortuni hanno penalizzato, non poco, il Genoa che ora si trova nei bassifondi della classifica di Serie A.

L’arrivo di Balotelli potrebbe rappresentare una soluzione importante per rinforzare il reparto offensivo. Il ‘Grifone’, intanto, pensa seriamente di piazzare un altro colpo da regalare al suo allenatore.