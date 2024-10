Verdetto definitivo in Serie A: indagine pesantissima | Squalifica e contratto strappato

Il giudice si è espresso e la sentenza riguarda la squalifica di uno dei giocatori più talentuosi della Serie A, ecco cosa è stato deciso

La settima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo che è andato in scena all’Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa e il Milan di Paulo Fonseca, lanciato in classifica dopo tre vittorie consecutive. Gli uomini di Raffaele Palladino erano in cerca di riscatto dopo aver raccolto meno del previsto in questo inizio di stagione e puntano a una prestazione di alto livello per mettere in difficoltà i rossoneri.

A rendere unica la partita è stata l’assegnazione di ben tre calci di rigore, tutti sbagliati. Per la Viola ha fallito il tiro dagli undici metri Moise Kean mentre per il Milan prima Theo Hernandez e poi Tammy Abraham, entrambi ipnotizzati da un De Gea in stato di grazia.

A sbloccare il risultato è stato Adli, ex di turno e approdato a Firenze in prestito ad agosto proprio dai rossoneri. Il pari è stato messo a segno da Christian Pulisic a mezz’ora dalla fine, riportando la sfida in perfetto equilibrio.

A decidere la sfida è stato Albert Gudmundsson, ancora decisivo dopo aver consegnato i tre punti alla sua nuova squadra anche nella partita giocata contro la Lazio.

Il giudice ha assolto la punta della Fiorentina, niente squalifica per lui

Per la punta islandese arrivano ottime notizie anche fuori dal campo. Infatti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Gudmundsson è risultato innocente rispetto all’accusa di cattiva condotta sessuale che lo vede coinvolto, per alcuni fatti risalenti all’estate 2023.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’eventuale ricorso che potrebbe essere avanzato dall’accusa entro un mese ma per il momento il centravanti può tirare un sospiro di sollievo per la squalifica sventata e per l’assoluzione. In caso di verdetto negativo, l’ottimo ambientamento a Firenze sarebbe stato vanificato dato che il giocatore avrebbe potuto rescindere il contratto.

Gudmundsson e la Fiorentina tirano un sospiro di sollievo

Gudmundsson si augura di poter essere di nuovo convocato in Nazionale dopo che la Federazione e il commissario tecnico avevano bloccato, causa processo in corso, la sua presenza all’interno dell’organico.

La Fiorentina ha avuto il coraggio di investire una cifra pari a 25 milioni per strapparlo al Genoa e alla concorrenza dell’Inter, fiduciosa dell’esito positivo delle vicende giudiziarie che coinvolgevano Albert.