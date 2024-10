Infortunio in nazionale: Spalletti convoca la prima sorpresa | Dentro il nuovo titolare

Per i due prossimi match di Nations League, l’Italia deve correre ai ripari, si infortunia e il commissario tecnica convoca la sorpresa del campionato

Con il fine settimana appena trascorso, i vari campionati vanno in pausa per lasciare spazio alle gare valide per la Nations League e le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Torna anche l’Italia di Luciano Spalletti, reduci da due vittorie di fila in trasferta contro la Francia e Israele. Giovedì 10 ottobre la Nazionale affronta a Roma il Belgio e quattro giorni più tardi, lunedì 14 ottobre, sfida Israele a Udine.

In porta la novità è Michele Di Gregorio che prende il posto dell’infortunato Meret. L’estremo difensore della Juventus è stato grande protagonista in questo primo mese in bianconero.

In difesa ben tre i giocatori che militano in Premier League e sono Riccardo Calafiori nell’Arsenal, Destiny Udogie nel Tottenham e Caleb Okoli nel Leicester.

In mezzo al campo fiducia a Niccolò Pisilli, tra le note più liete della nuova Roma di Ivan Juric, convocato insieme a Pellegrini. Prende il posto di un altro infortunato di lusso come Barella, pronto a rientrare a fine mese.

Kean si è infortunato, al suo posto è convocato in Nazionale Lorenzo Lucca

La squadra si è radunata a Coverciano ma le condizioni di Moise Kean sono da valutare. L’attaccante della Fiorentina, che ha sbagliato un rigore ma è stato molto propositivo nella vittoria dei toscani contro il Milan, si è presentato con una lombalgia che lo costringe a rinunciare alla chiamata del ct.

Per questo, Luciano Spalletti ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, reduce da un incoraggiante inizio di stagione e che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore. La punta torna così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States contro Venezuela ed Ecuador.

Non solo Lucca, ecco un’altra novità importante nell’attacco dell’Italia

Debutto in maglia azzurra anche per il figlio d’arte Daniel Maldini, mentre fiducia a Mateo Retegui, capocannoniere insieme a Marcus Thuram del campionato con sette reti siglate in altrettante partite.

Continuano gli esperimenti per il commissario tecnico che vuole plasmare una rosa competitiva per i Mondiali che si svolgeranno tra due anni, dopo la fiducia che la Figc ha riposto in lui nonostante il pessimo Europeo, concluso agli ottavi di finale e con un gioco poco efficace.