Addio alla leggenda della Serie A: il saluto degli ex compagni è commovente

Ha giocato per molte stagioni in A, adesso decide di ritirarsi dal mondo del calcio, è stato la bandiera di uno dei club rivelazione di questo campionato

L’Empoli ha subito la prima sconfitta stagionale dopo ben otto partite da imbattuto tra campionato e Coppa Italia. I toscani si sono arresi alla Lazio di Marco Baroni all’Olimpico al termine di una gara molto equilibrata. Una battuta d’arresto che non vanifica quanto di buono è stato fatto finora. Una rosa composta da molti giovani interessanti, con l’obiettivo di confermare la categoria e stupire sul piano del gioco.

Empoli è stata sempre una piazza che ha concesso agli attaccanti di esprimersi al meglio. Tanti i bomber che hanno vestito la maglia azzurra, da Antonio Di Natale a Ciccio Tavano fino a Maccarone.

Uno dei settori giovanili migliore d’Italia ha consentito la crescita di giocatori che poi si sono imposti nei top club italiani e non solo, con Tommaso Baldanzi ultimo nella lista e adesso in forza alla Roma.

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio del ritiro di un calciatore che ha scritto pagine speciali con l’Empoli, giocando più di 250 partite e facendo spesso la differenza sulla trequarti, mostrandosi come uno dei giocatori più talentuosi del campionato.

Una bandiera dell’Empoli si ritira dal mondo del calcio

Questo è Ighli Vannucchi che appende gli scarpini al chiodo a 47 anni, dopo le ultime stagioni nel calcio dilettantistico toscano. Nel 2015 aveva già deciso di dire addio al mondo del calcio giocato ma ha poi scelto di tornare nelle serie inferiore, facendo la differenza nonostante l’età.

Nel 2019 ha fatto molto bene con la maglia dello Spianate, realizzando 34 gol in 46 partite. Poi, dopo un paio di esperienze poco fortunate, ha firmato con il Pieve San Paolo, con cui ha messo a segno 15 gol in 25 match. Una media realizzativa da vero bomber, pur giocando fuori dall’area di rigore.

Le ultime avventure calcistiche di Vannucchi, trequartista di enorme qualità

Il classe 1977 ha chiuso con la vittoria dei playoff con la società lucchese e il salto in Seconda Categoria insieme al figlio Niccolò. Il modo migliore per salutare il campo, pronto adesso per nuove sfide professionali.

Vannucchi è stato uno dei molti talenti che hanno regalato tante gioie ai tifosi di squadre di provincia, pur avendo le qualità per vestire maglie più prestigiose. Nessun rimpianto ma solo tanta gratitudine per lui.