Leao decide il suo futuro: “PSG o Premier League” | Annuncio in diretta che fa tremare i tifosi

Il campioncino rossonero fa tremare l’intera piazza. Purtroppo per lui il futuro coi Diavoli è meno roseo: ecco la nuova destinazione.

Il Milan di Paulo Fonseca finalmente sta dimostrando di avere un’identità prodigiosa, ricca e soprattutto determinata. Zlatan Ibrahimovic aveva ragione: bisognava dare tempo ad un allenatore che sta portando a casa diversi risultati positivi.

Il gigante svedese si era preso la responsabilità di scegliere il nuovo tecnico dei rossoneri per il post Pioli. Trovare un profilo all’altezza dell’allenatore parmense, di certo non era semplice. Ibra ha però dimostrato di avere occhio.

Fonseca, in Italia, aveva già allenato la Roma in un passato non molto lontano. Durante la sua esperienza giallorossa di certo non aveva lasciato il segno. A Milano, invece, sembra che stia letteralmente rigenerando alcuni calciatori.

E se dicessimo ‘colhe-se o que se planta’? Per coloro che non conoscono la lingua portoghese, significa ‘si raccoglie ciò che si semina’. Non è un caso che abbiamo deciso di utilizzare questa lingua perché tra i calciatori più in forma sarebbe il caso di parlare di Rafael Leao.

Il nuovo capitano

Inizialmente, il bomber portoghese, insieme al compagno di fascia sinistra Theo Hernandez, sembra essere l’oggetto misterioso di una squadra ancora lontana dalla condizione e forma migliore. Le cose son cambiate, anzi son migliorate e non poche.

Se fino allo scorso anno la fascia da capitano era sul braccio del terzino destro Davide Calabria, ora la musica è cambiata. Dopo una prima e breve staffetta che ha incluso anche il terzino francese menzionato poc’anzi, nel match di campionato vinto contro il Lecce, è stato proprio Leao a indossare la fascia. Sinonimo di orgoglio, fiducia e grande aspettativa. Dinanzi ad un astro nascente si celerebbe invece un futuro non così roseo. Rafa è pronto ad andar via? Scopriamo tutto nel prossimo paragrafo.

Il futuro di Leao tra PSG e Barcellona

A parlare in modo specifico del futuro di Rafael Leao ci ha pensato fichajes.com. Sembrerebbe che per il bomber portoghese, nella prossima estate, sia tempo di cambiare squadra e Nazione. Pur restando in Europa, ecco le due squadre che potrebbero contendersi il suo cartellino.

Stiamo parlando di PSG e Barcellona, due società di grandissimo peso anche se la Premier League non resterebbe a guardare. Considerando i 25 anni di Rafa, sarebbe un grandissimo salto di qualità nonostante, giocare nel Milan, sia comunque motivo di grande vanto e orgoglio per qualsiasi calciatore. I tifosi rossoneri possono star tranquilli? Fino a giugno sì poi, di doman non v’è certezza.