Dele Alli a zero in Serie A: rimesso in sesto e subito in campo | Decisione presa dal club

Il club di Serie A ha deciso di puntare su di lui: per la stella inglese può essere un nuovo punto di partenza per la sua carriera

Bamidele Jermaine Alli, meglio noto come Dele Alli, nato l’11 aprile del 1996, era il cosiddetto wonder kid della Premier League. Un trequartista che abbinava alla sua altezza e alla sua fisicità una tecnica invidiabile, tanto da far innamorare chiunque lo guardasse.

Il centrocampista inglese ha però fatto la sua carriera a ritroso; è passato dall’essere una stella nascente del calcio al totale anonimato. Una situazione alla quale era difficile dare una spiegazione, soprattutto se parliamo di un calciatore con un talento così grande tanto da essere considerato uno dei candidati al pallone d’oro.

La sua storia calcistica inizia a 12 anni, poco prima di separarsi dalla sua città natale per poi trasferirsi a casa di un suo compagno di squadra dell’MK Dons, che lo acquistò e lo fece debuttare in Fa Cup a soli 16 anni. Dopo tante panchine nella sua prima stagione si ritrova stabilmente in prima squadra, giocando tutto l’anno tranne nel periodo in cui fu costretto a fermarsi per una rottura del crociato.

Nonostante l’infortunio continuò la sua ascesa con la maglia dei The Dons, registrando prestazioni così positive da essere acquistato dal Tottenham nel 2015, superando la concorenza dei top club europei. Con la maglia degli Spurs ha fatto vedere tutto il suo talento, conquistando la maglia della Nazionale e giocando nelle migliori competizioni per club.

Il crollo

Ciò fino al 2019/2020 fino ad uscire fuori dalle gerarchie fino al 2022. Da lì la firma con l’Everton, un anno di prestito al Besiktas ed il ritorno ai Toffees prima di rimanere svincolato. A tutto però c’è una ragione, con Dele Alli che ha raccontato la sua vera storia in un’intervista con Gary Naville che ha spiazzato il mondo del calcio.

Il futuro del calcio inglese è stato fermato da un’infanzia difficilissima. Ha avuto problemi con l’alcool ed il fumo fin da bambino, si è ritrovato a vendere droga all’età di 8 anni, il tutto a causa dei maltrattamenti subiti dalla madre. A chiudere il cerchio c’è l’abuso subito da un’amica di famiglia a soli 6 anni; un racconto terribile che ha spiegato la motivazione del suo improvviso crollo.

Possibile rinascita

Sembrava tutto pronto per la deposizione del contratto di Antonio Candreva come nuovo calciatore del Genoa e sostituto dell’infortunato Ruslan Malinovskyi ma la trattativa si è interrotta a causa delle perplessità sull’integrità fisica del giocatore e il suo posizionamento all’interno delle gerarchie dettate da Alberto Gilardino.

L’ex Lazio, Inter e Juventus non tornerà nuovamente a Genova, ma i rossoblù sembrano già aver trovato il prossimo profilo su cui puntare. Si tratta di Dele Alli, sul quale ci sono tanti dubbi dato che è fermo da febbraio 2023 e data la situazione descritta precedentemente, ma l’inglese continua a postare foto sui social che dimostrano che ha un’enorme voglia di ritornare a calcare il rettangolo verde di gioco e riuscire a tornare ai livelli della star nascente in Premier League.