Balotelli, torna a casa: l’agente conferma tutto | Avventura in Italia

Il colpo che non ti aspetti. Super Mario è pronto per il gran ritorno in vecchio stile: ecco in quale squadra lo vedremo giocare.

L’eterno ragazzo del calcio, colui che ha sempre e da sempre attirato su di sé le attenzioni e talvolta anche critiche, di chi stiamo parlando? Ovviamente di Mario Balotelli. Sentendo questo nome, in molti rivedono il ragazzo dai grandi prodigi e allo stesso tempo, anche colui che negli anni ne ha fatte di bravate.

Ha giocato davvero ovunque: dall’Inter al Milan, dal Nizza al Brescia per poi parlare anche delle sue esperienze in Turchia. Il suo talento è indiscusso e, c’è anche chi ha pensato che, quando abbiamo assistito alla debacle della Nazionale di Luciano Spalletti agli ultimi Europei, quest’ultimo avrebbe potuto dare il suo contributo.

Ovviamente, da svincolato la situazione si complica sempre di più. Non giocando regolarmente, la condizione fisica ne risente soprattutto perché non si hanno i 90 minuti nelle gambe e perché il più delle volte, c’è sempre chi, per guadagnarsi quel posto, suda e fa fatica parecchio spodestando la concorrenza degli altri calciatori.

Va detto pure che quando si parla della Nazionale, gli attaccanti sono quelli che vengono convocati in numero minore rispetto ai centrocampisti e ai difensori proprio per le esigenze tattiche del mister.

Niente Palermo per Super Mario

Negli ultimi tempi si era parlato di un eventuale interesse da parte del Palermo che avrebbe accolto Mario Balotelli in Serie B, diventando un vero e proprio trascinatore della squadra rosanero. Questi, reduci anche da una pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli di Antonio Conte per 5-0 allo Stadio Maradona, potrebbero essere alla ricerca di rinforzi.

Il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis ha comunque smentito questo interesse nei confronti di Super Mario ai microfoni di Mediaset: “Per quanto riguarda Balotelli, dico che è stata solo una suggestione giornalistica: in quella posizione abbiamo già Brunori ed Henry.” Quindi, quale potrebbe essere la nuova destinazione di Mario?

Balotelli torna a casa? No, per lui pista in Bulgaria

Ci sentiamo di dover escludere anche le due grandi di Serie A, dove ha già militano in passato, ovvero Inter e Milan. Considerando la sua età anagrafica non più così giovane le due squadre lombarde hanno bisogno di altro. Il Milan di Zlatan Ibrahimović ormai punta ad uno svecchiamento della squadra, d’altro canto, Beppe Marotta nonostante sia estremamente legato ai colpi a parametro zero, non ha Balotelli tra i desideri di Simone Inzaghi.

Per Super Mario si sta avanzando sempre di più l’ipotesi che porterebbe il calciatore a vestire la maglia del CSKA Sofia in Bulgaria, come riportato da Topsport.bg. Tale squadra potrebbe essere per lui la destinazione ideale per rimettersi in mostra nel calcio che conta.