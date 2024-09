Juric cambia tutto: dentro due esuberi tra i titolari | Subito in campo

Ivan Juric si prende già dei rischi, a pochi giorni dal suo arrivo nella Capitale decide di schierare come titolari due esuberi, vuole dare una scossa alla Roma

Con l’esonero di Daniele De Rossi non sono esclusi cambiamenti nelle gerarchie dei giocatori presenti nell’organico. Ivan Juric ha avuto pochi allenamenti per capire su chi puntare e schierare in campo all’Olimpico. Dopo l’Udinese in campionato, sarà importante non fallire il primo appuntamento in Europa League contro l’ostico Athletic Bilbao previsto per giovedì, per placare gli animi di una piazza che non ha digerito l’allontanamento dell’ex capitano del club.

L’impronta del tecnico croato nel gioco della Roma non si potrà notare subito ma Juric ha intenzione di trasmettere subito lo spirito di sacrificio e la compattezza che ha avuto il suo Torino negli ultimi anni.

In mezzo al campo l’unico che sembra certo di partire dal primo minuto è Koné, mentre le reti dovranno arrivare da Dovbyk che in campo internazionale è chiamato a non far rimpiangere Romelu Lukaku.

Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1. Potrebbe sedersi in panchina Pisilli, premiato come titolare in questo inizio di campionato. Il capitano Lorenzo Pellegrini non è al meglio delle condizioni e potrebbe entrare a gara in corso.

Juric si è convinto, l’esubero torna ad allenarsi e potrebbe essere schierato titolare

Juric sarebbe, inoltre, propenso al reintegro in rosa di Nicola Zalewski. L’esterno polacco era stato messo ai margini del gruppo dopo il suo rifiuto di trasferirsi al Galatasaray che avrebbe garantito 10 milioni alle casse della società a un anno dalla sua scadenza con i giallorossi.

Dopo l’ipotesi di arrivare a una battaglia legale, Zalewski ha svolto regolarmente l’ultimo allenamento con i compagni agli ordini del nuovo allenatore e non è da escludere che il tecnico croato voglia provarlo sulla fascia destra visto che lo aveva chiesto come rinforzo a Cairo quando allenava i granata.

Dybala sarà il perno dell’attacco della gestione Juric

Il nuovo allenatore ha intenzione di dare fiducia anche a Paulo Dybala che ha visto muovere i primi passi in Italia quando era vice di Gian Piero Gasperini ai tempi del Palermo.

La classe dell’argentino sarà fondamentale per aumentare lo score realizzativo della squadra, attenta in difesa ma poco incisiva in attacco. La sua scelta di restare alla Roma è stata premiata dall’affetto dei tifosi ma adesso deve dimostrare di essere il leader della squadra.