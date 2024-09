Marotta riporta l’ex Bologna dalla Premier League: colpo pazzesco | Arriva già a gennaio

Il presidente nerazzurro già pronto per la prossima finestra di mercato. Ecco chi vorrebbe riportare in Serie A dalla Premier a gennaio.

Sono settimane roventi per quanto riguarda la nuova stagione dell’Inter. Gli uomini di Inzaghi hanno il compito di confermarsi come prima potenza del campionato di Serie A, ma anche di compiere quel tanto atteso salto di qualità per imporsi anche in Europa.

I primi impegni in campionato non hanno tradito le aspettative, dimostrando come probabilmente anche quest’anno sarà l’Inter la squadra da battere in Italia. Ma in via della Liberazione, a Milano, sanno bene che serve ancora qualcosa per fare un step successivo.

Ecco perché il presidente Marotta, insieme al suo collaboratore Ausilio, è alla continua ricerca di rinforzi che possano dare qualcosa in più alla squadra di Inzaghi. Nonostante sia appena iniziato il campionato, Marotta ha le idee ben chiare anche sui nomi per il futuro. Ce n’è uno in particolare che vorrebbe portare in Serie A dalla Premier già a gennaio. Ecco di chi stiamo parlando.

Un nuovo acquisto a gennaio?

Il calciomercato estivo dell’Inter si è concluso con l’arrivo di Palacios, giovane talento argentino acquistato dal Talleres. Ma ci sono pochi dubbi sul fatto che, a seguito dell’acquisto del difensore dalle belle speranze, il neo presidente nerazzurro si sia gettato a capofitto su quelli che potrebbero essere i prossimi affari.

Marotta ha infatti dimostrato che, molto spesso, il vero mercato viene fatto quando la finestra delle trattative sono chiuse. Dunque aumentano le indiscrezioni secondo cui il presidente dell’Inter starebbe lavorando per portare Tomiyasu dalla Premier League in Serie A già nel mese di gennaio.

Obiettivo Tomiyasu

Il terzino dell’Arsenal è sempre stato nel mirino del presidente nerazzurro, ma ora sembra che Marotta voglia fare sul serio e portare ad Inzaghi un rinforzo di primissimo livello già nel mese di gennaio.

A solleticare le ambizioni dei tifosi interisti ci ha pensato il The Sun. Secondo il quotidiano inglese, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi sull’ex terzino del Bologna. Il giapponese sembra aver perso importanza nelle idee di gioco di mister Arteta ed ecco che Marotta potrebbe approfittare della fragilità del rapporto che c’è tra il giocatore – in scadenza nel 2026 – e il tecnico spagnolo per compiere un vero colpo di mercato già a gennaio.