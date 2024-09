Lascia la Juve, da me sei titolare: De Zerbi se lo porta a Marsiglia | Ok di Giuntoli

De Zerbi chiama il calciatore bianconero al Marsiglia: gli ha promesso titolarità e centralità all’interno del suo nuovo progetto

Roberto De Zerbi sta facendo conoscere il suo nome anche in Francia, precisamente sulla panchina del Marsiglia, l’unico club francese ad aver vinto una Champions League nella storia ed il secondo con più trofei nel suo palmarès con 27 trofei ufficiali vinti, 25 Nazionali e 2 Internazionali.

Ci arriva con un bagaglio di esperienza importante dopo aver guidato lo Shaktar Donetsk in Ucraina, il Sassuolo in Italia ed il Brighton in Inghilterra, con l’obiettivo di battere gli storici rivali del Paris Saint-Germain e di vincere il titolo che manca dalla stagione 2009/2010.

Ha avuto a disposizione l’intera sessione di calciomercato estiva per costruire la squadra a sua immagine e somiglianza ed anche in base alle esigenze della dirigenza. L’operato si riflette già coi risultati in campo con 2 vittorie contro Brest e Tolosa ed 1 pareggio contro il Reims.

Nei match disputati è brillato Mason Greenwood, ritornato al massimo della sua forma in seguito allo scandalo che lo tenne fuori per più di un anno dai campi da gioco, facendo ricredere due club italiani quali Lazio e Juventus, che lo hanno puntato ma non hanno mai affondato il colpo per ufficializzarlo.

Pareri sul mercato

De Zerbi si è espresso in merito all’inizio di stagione del suo nuovo club e si è dimostrato ampiamente soddisfatto. Nonostante siano partiti calciatori importanti come Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba, ne sono arrivati altri che contribuiranno alla causa per i prossimi anni.

Inoltre ha aggiunto di essere sempre stato continuamente in contatto con il presidente e la dirigenza per costruire la squadra al meglio e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Insomma il Marsiglia non si tira assolutamente indietro, punta sempre più in alto e dimostra sempre più ambizione.

Pesca in Italia

Nonostante sia da poco terminata la sessione di calciomercato estiva, la squadra francese guarda già al futuro con il mister che prova ad affondare il colpo per un calciatore che è sfumato in estate, un suo ex pupillo al Sassuolo che milita attualmenta in Serie A, alla Juventus.

Si tratta di Manuel Locatelli, che però ha deciso di sua spontanaea volontà di rimanere a Torino malgrado abbia perso la titolarità a causa dei nuovi arrivi dal calciomercato bianconero. Al classe 1998 gli è stata promessa centralità all’interno del nuovo progetto marsigliese, ma il suo amore per la Vecchia Signora sembra ancora una volta aver preso il sopravvento.