Inzaghi non ci crede, salta Manchester City-Inter | Colpa della sosta

L’allenatore dell’Inter non ci crede, l’assenza per la gara di Champions è importantissima. La stella deve dare forfait all’appuntamento.

È stata una settimana particolarmente intensa quella appena trascorsa nel mondo del calcio. La pausa Nazionali ha infatti dato fiato a quei club che hanno appena iniziato la nuova stagione, oltre a concedere la possibilità agli allenatori di riunire le idee e riorganizzare il lavoro.

A breve però si ricomincia e le più grandi squadre europee torneranno ad affrontarsi per sfide importantissime, sia in campionato che in Europa. C’è infatti molta attesa per l’esordio della nuova Champions League, con ben cinque italiane che ricopriranno il ruolo di protagonista.

Su questo frangente ci sono infatti delle notizie positive per l’Inter di Simone Inzaghi. La prossima sfida europea dei nerazzurri, infatti, sarà caratterizzata da una grande assenza. Ecco quale sarà la stella costretta a causa di un guaio fisico a saltare l’importantissima gara tra Manchester City e Inter, che fu finale di Champions nel 2023.

Un’assenza importante

Mancano pochi giorni all’esordio della nuova Champions League 2024-25. Il nuovo formato comprenderà molte più partite e più squadre partecipanti, garantendo spettacolo e grandi emozioni. Sarà un momento meraviglioso anche per l’Inter di Simone Inzaghi che esordirà proprio contro il Manchester City di Guardiola.

Tuttavia, la prima sfida in Europa dopo la finale di Champions del 2023 sarà caratterizzata da un’assenza importante tra le fila dei calciatori di Guardiola: Nathan Aké. Il calciatore olandese si è infatti infortunato durante la partita contro la Germania e, con ogni probabilità, non sarà disponibile per la prossima partita contro l’Inter.

L’infortunio

Il difensore 29enne e colonna portante della squadra di Guardiola si è fermato durante i minuti finali del primo tempo della partita di Nations League contro la Germania. L’olandese ha infatti lasciato dolorante il campo di gioco trasportato su una barella. Fin dal primo momento le sensazioni sono state tutt’altro che positive, confermata anche dalle mani sul volto del giocatore nel momento della sua uscita dal campo.

Attualmente non si conoscono i tempi di recupero, ma è probabile che il suo infortunio toglierà Akè dal campo per molto tempo. Mentre si attendono i risultati degli esami, infatti, c’è chi parla di un infortunio di natura muscolare che metterà ko il difensore forse per alcune settimane. Una cosa è certa: contro l’Inter Akè non ci sarà.