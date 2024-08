ESCLUSIVA Valcareggi: “L’Inter resta ancora la squadra da battere” | I tifosi possono dormire sonni sereni

Furio Valcareggi ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni che, a suo avviso, l’Inter resta la squadra più forte del campionato italiano

La squadra da battere. Furio Valcareggi non ha dubbi. L’Inter, che ha dominato l’ultimo campionato di Serie A, è ancora la squadra più forte in Italia.

Per questo, secondo lui, le poche operazioni in entrata fatte, fino a ora, dai nerazzurri nel mercato estivo non devono preoccupare i tifosi. “Rinforzare l’Inter era difficilissimo, perché è una squadra estremamente ben strutturata – ci ha spiegato in esclusiva –. Capisco che i tifosi si aspettino sempre qualche grosso colpo, ma questa è una squadra molto bene strutturata e che andava confermata, non stravolta”.

Per il momento l’Inter ha preso Taremi e Zielinski (entrambi a parametro zero) per rinforzare attacco e centrocampo. Per Valcareggi è abbastanza per confermarsi come la squadra più forte del campionato.