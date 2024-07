Lotito, soffiato Greenwood prepara il doppio colpo a Firenze: i tifosi tornano finalmente a sorridere

Dopo che è sfumato il colpo Greenwood, la Lazio pensa a due giocatori della Fiorentina per rinforzare la trequarti

La Lazio è stata costretta a rinunciare all’acquisto di Mason Greenwood. Il costo del cartellino è stato ritenuto eccessivo da Claudio Lotito che ha già ingaggiato sei nuovi giocatori e cerca profili economicamente più vantaggiosi. La stellina inglese ha firmato per il Marsiglia di Roberto De Zerbi e approda dal Manchester United per un’operazione di circa 30 milioni.

I biancocelesti hanno visto la partenza di molti senatori che, dopo diverse stagioni, hanno lasciato il club della Capitale, a partire da bomber Ciro Immobile che si è accasato in Turchia al Besiktas fino a Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson, partenze che hanno fruttato poco ma che erano inevitabili, a testimonianza di un ciclo finito.

Un ringiovanimento dell’organico è adesso necessario e gli acquisti del direttore sportivo Fabiani vanno in questa direzione. Piace molto Jobe Bellingham, fratello di Jude, stella del Real Madrid. Classe 2005, milita nel Sunderland che lo valuta circa 10 milioni.

Fabiani sta valutando l’opportunità e prende tempo per poi decidere se presentare una proposta ufficiale al club britannico per il fratello d’arte protagonista con 7 gol nell’ultima Championship, la Serie b inglese.

Dalla Fiorentina alla Lazio, il destino comune di due centrocampisti azzurri

L’alternativa è rappresentata da Giacomo Bonaventura, 34 anni ma reduce da 8 reti nell’ultima Serie A, record eguagliato per lui nel campionato italiano. Si è svincolato dalla Fiorentina ed è in cerca di una nuova squadra, con il Torino che si sarebbe già mosso.

Non solo, la Lazio sta pensando di fare un’offerta di ingaggio anche a un altro centrocampista che ha lasciato la viola come Gaetano Castrovilli che prenderebbe il posto del partente Cataldi nella mediana. Viva anche la pista Laurientè che è in uscita dal Sassuolo.

Due i nomi in lizza per il dopo Immobile, sono bomber in cerca di riscatto

Per l’attacco, al posto di Immobile, la Lazio pensa a uno tra Giovanni Simeone e Dia. Il primo non rientra nei piani del Napoli ed è in cerca di una squadra che dia lui più spazio mentre il secondo non è disposto a scendere in Serie B con la Salernitana.

Due giocatori che vogliono cambiare casacca e Lotito prova a puntare su questo aspetto per avere uno sconto sul costo del loro cartellino. Si può chiudere per 15 milioni.