‘Puoi spendere quanto vuoi’, Marotta ha l’ok di Oaktree e ne prende due | Rivoluzione totale in attacco

Sarà un mercato di fuoco per l’Inter. Marotta ha ricevuto finalmente l’ok di Oaktree e si appresta a mettere a segno due colpi.

Chi pensava che il cambio di proprietà dell’Inter potesse porre un freno deciso alla cavalcata della società nerazzurra si sbagliava di grosso. A Milano sono più vivi che mai e vogliono dimostrarlo non solo sul campo, ma anche in fase di campagna acquisti.

Nonostante la vittoria dello scudetto, i tifosi nerazzurri chiedono quel salto di qualità che possa portare la squadra a competere per i risultati più ambiti (vedi la Champions League). Per poter raggiungere questo obiettivo, però, l’Inter ha certamente bisogno di rinforzi.

Lo sa bene Giuseppe Marotta. Il neo presidente dell’Inter è consapevole di dover intervenire e, ora che ha ricevuto l’ok di Oaktree è pronto a mettere a segno due colpi di mercato. Marotta darà presto il via alla rivoluzione in attacco.

Pronti due colpi già a giugno?

L’Inter ha le idee ben chiare su quella che sarà la propria strategia di mercato durante la prossima finestra acquisti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Marotta avrebbe ricevuto l’ok del nuovo proprietario dell’Inter, Oaktree, il quale avrebbe concesso il via libera ai prossimi acquisti.

In questo momento Marotta si starebbe muovendo per mettere a segno due colpi di mercato molto importanti. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson e Josep Martinez. I due calciatori del Genoa sono nel mirino dell’Inter ormai da tempo e il nuovo presidente dell’Inter vorrebbe iniziare un calciomercato con i fiocchi proprio da loro.

Gudmundsson e Martinez sempre più vicini

Il portiere 26enne spagnolo ha fatto bene tra i pali del Genoa e sembra poter essere un degno erede dell’intramontabile Yann Sommer. Il Genoa sa che può fare cassa e ha quindi alzato il prezzo del 26enne a circa 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma non inarrivabile per l’Inter: la trattativa potrebbe presto decollare.

Discorso a parte merita Gudmundsson. L’attaccante islandese è stato uno delle rivelazioni più incredibili del campionato. A Genoa lo danno già per partente, ma questo non abbassa il suo valore, che è di circa 30 milioni di euro. L’Inter potrebbe pensare all’assalto, spendendo i soldi risparmiati per l’acquisto a zero di Taremi. Se l’acquisto dovesse andare in porto si tratterebbe senz’altro di un attacco stellare.