‘Se rimangono i top firmo domani’, Gasperini ha dato la sua parola | Pronta una nuova avventura

Gasperini pronto per lasciare l’Atalanta, firma per il club rivale ma a patto che il presidente non ceda i suoi pezzi pregiati

Gian Piero Gasperini è stato l’artefice della prima storica Europa League conquistata dall’Atalanta e da un’italiana, con l’ultimo trionfo di un club di Serie A che era datato 1999 e spettava al Parma di Malesani. Ben altri tempi. Il tecnico ha raggiunto con questo trofeo l’apice del suo ciclo sulla panchina dei lombardi, al termine di un cammino europeo di grande spessore.

Atalanta che è stata in grado di eliminare squadre di blasone come lo Sporting Lisbona, il Liverpool di Jurgen Klopp, il Marsiglia e nella finalissima disputatasi a Dublino il Bayer Leverkusen.

I campioni di Germania, imbattuti da ben 51 partite, sono stati annichiliti dalla banda del Gasp con un repentorio 3 a 0, grazie alla prestazione sontuosa di Lookman, autore dei goal che hanno deciso il match.

Al termine della finale, intervistato dalla Rai, l’allenatore ha dichiarato che dovrà parlare con il presidente Percassi per definire il futuro. Si fanno avanti le ipotesi di un addio, con in particolare un club di Serie A che sarebbe interessato a Gasperini.

Gasperini può lasciare l’Atalanta, ecco la sua nuova destinazione

E questo club è il Napoli, alla ricerca di un nuovo tecnico, che abbia già un’esperienza consolidata nel campionato italiano, per aprire un nuovo ciclo e ritornare ai vertici in Italia e in Europa, dopo una stagione da dimenticare e tre cambi di panchina.

Gasperini potrebbe accettare la sfida lanciata dal patron Aurelio De Laurentiis ma chiede delle garanzie a livello di rosa, con la conferma dei pezzi pregiati. La cessione di Victor Osimhen è già data per certa e sarà utile per finanziare la campagna acquisti ma Gasp pretende che almeno Kvicha Kvaratskhelia resti come terminale offensivo.

Kvara e il rinnovo di contratto ancora da definire con il Napoli

Negli ultimi giorni ci sono stati incontri con il manager del giocatore Mamuka Jugeli per definire il rinnovo del contratto, con un adeguamento economico che il talento georgiano si è meritato date le prestazioni fornite con la maglia azzurra.

La sua permanenza è imprescindibile per consentire all’attacco del Napoli di avere a disposizione un giocatore in grado di saltare l’uomo, di fornire preziosi assist per i compagni e di segnare reti di grande fattura come quella realizzata nello scorso turno di campionato a Firenze.