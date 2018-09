Southgate, arrivano aggiornamenti su Dele Alli: l’Inter segue attentamente

Loading...

Soutghate sul calciatore del Tottenham

Gareth Southgate, tecnico dell’Inghilterra,è intervenuto sulle condizioni del calciatore del Tottenham, Dele Alli. Il centrocampista ha lasciato, ieri, il ritiro per un risentimento muscolare. Non farà parte dell’ultima gara che i suoi compagni giocheranno contro la Svizzera.

Il classe 1996 è stato affidato allo staff medico degli “Spurs” per permettergli un repentino recupero in vista del prossimo match contro il Liverpool. A tal proposito è intervenuto ancora Soutghate che ha confermato di non aver voluto trattenere il ragazzo per precauzione, e che sarà sicuramente a disposizione di Pochettino sia per il prossimo match che per l’esordio in Champions League contro l’Inter.

I nerazzurri, infatti, affronteranno il Tottenham martedì alle 18.55 in contemporanea con l’altra sfida del Gruppo B tra Barcellona e Psv.