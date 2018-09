Inter, il talento del Tottenham lascia il ritiro: possibile infortunio

Loading...

Il calciatore degli Spurs si ferma in allenamento

Il Tottenham riceve cattive notizie da Delle Alli. Il calciatore inglese, infatti, ha lasciato il ritiro della Nazionale inglese per un leggero affaticamento muscolare. Il ragazzo non sarà presente nella gara che l’Inghilterra sosterrà contro la Svizzera domani sera. Il centrocampista, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, sarà visitato dallo staff medico degli Spurs.

Si cercherà di recuperare il talento classe 1996 per la sfida contro il Liverpool ma non sembra essere compromessa la presenza in vista del primo appuntamento di Champions League, a San Siro. Inter Tottenham aprirà il girone B, alle 19.55, in contemporanea con l’altra sfida Barcellona- Psv.