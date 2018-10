Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali: esordio all’Olimpico

Lazio Inter con il fischietto di Pistoia

La Serie A conosce ufficialmente la lista degli arbitri che saranno impegnati in questa decima giornata di campionato. Calendario con due partite importantissime, ovvero, Napoli Roma e Lazio Inter. La partita, in programma all’Olimpico, sarà diretta da Irrati. mentre in match del San Paolo da Massa.

Questa la lista completa:

ATALANTA – PARMA Sabato 27\10 h. 15.00

ABISSO

DI VUOLO – SANTORO

IV: ILLUZZI

VAR: MARIANI

AVAR: VIVENZI

CAGLIARI – CHIEVO

PICCININI

LONGO – POSADO

IV: FOURNEAU

VAR: LA PENNA

AVAR: MARRAZZO

EMPOLI – JUVENTUS Sabato 27\10 h. 18.00

CALVARESE

LO CICERO – TOLFO

IV: GIUA

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

GENOA – UDINESE

MAZZOLENI

DI LIBERATORE – DE MEO

IV: PILLITTERI

VAR: BANTI

AVAR: TONOLINI

LAZIO – INTER Lunedì 29\10 h.20.30

IRRATI

VUOTO – MANGANELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: ROCCHI

AVAR: ALASSIO

MILAN – SAMPDORIA h. 18.00

MARESCA

LIBERTI – MONDIN

IV: PASQUA

VAR: ORSATO

AVAR: MELI

NAPOLI – ROMA h.20.30

MASSA

COSTANZO – PERETTI

IV: GIACOMELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: PRETI

SASSUOLO – BOLOGNA h. 12.30

DOVERI

TASSO – SCHENONE

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: FIORITO

SPAL – FROSINONE

CHIFFI

TEGONI – CALIARI

IV: SERRA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI IORIO

TORINO – FIORENTINA Sabato 27\10 h. 20.30

FABBRI

CARBONE – VALERIANI

IV: NASCA

VAR: GUIDA

AVAR: PAGANESSI