Mercato Inter, vale 90 milioni ma tu lo prendesti a 3: saltò tutto per…

Un gran rammarico

L’Inter cerca un centrocampista con grande personalità per la seconda parte di stagione. Il sogno Luka Modric non si è concretizzato e, adesso, si punta su Nicolò Barella. Eppure i nerazzurri soltanto, qualche anno, fa avevano chiuso con Allan. Il centrocampista, ora al Napoli, ieri ha giocato una partita favolosa, annullando l’intero attacco del Psg.

Gli osservatori dell’Inter lo avevano segnalato quando giocava nel Vasco da Gama

e aveva incantato con la maglia del Brasile Under 20. La società chiuse a tre milioni di Euro

ma tutto saltò perchè erano stati esauriti i posti per gli extracomunitari.

Nella tratttivà si avventò l’Udinese di Pozzo che chiuse l’affare. Allan è stato poi ceduto

al Napoli e, attualmente, è richiesto dai migliori top club europei. Aurelio de Laurentiis è stato

chiaro e non se ne priverà neanche per un’offerta pari a 90 milioni.